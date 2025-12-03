La Fundació BOMOSA presenta el nou concurs “Joves Emprenedors” per a impulsar el talent juvenil del país

La Fundació BOMOSA llança aquest dimecres, per primera vegada, el concurs “Joves Emprenedors”. Es tracta d’una iniciativa pionera al país que vol fomentar l’esperit emprenedor entre els joves de 14 a 18 anys. El programa busca impulsar projectes innovadors, sostenibles i amb impacte social, alineats amb els valors que defineixen la Fundació BOMOSA: les persones, el planeta i el futur. Turi Mora, president del grup, ha destacat que l’objectiu és “donar-los eines, espais i confiança perquè s’atreveixin a emprendre i a creure en les seves idees”.
En el concurs, podran participar-hi joves d’entre 14 i 18 anys escolaritzats a Andorra, tant de forma individual com en equip. Cada grup disposarà d’un mentor o mentora voluntària que els acompanyarà durant tot el procés de desenvolupament del projecte. L’equip de mentoria estarà format per professionals procedents de diverses entitats del país: Fundació BOMOSA, AUMENTIUM, CREAND Accelera, BMS Consultoria Estratègica, Ardan Consultants i Martí Sala Coaching. “Volem oferir una plataforma segura i creativa on els joves puguin experimentar, equivocar-se i trobar solucions reals. En aquesta primera edició, moltes empreses s’han interessat en participar en el projecte i des de la Fundació BOMOSA volem seguir impulsant iniciatives que posin les persones al centre i que ajudin a construir el futur que volem.”
Projectes que miren al futur
Els projectes s’elaboraran al llarg del curs escolar 2025-2026, dins del Programa Joves Emprenedors BOMOSA. Cada participant o equip haurà d’utilitzar la plantilla oficial proporcionada per la Fundació i presentar una proposta en català que compleixi els criteris de:
- Viabilitat i realisme
- Sostenibilitat ambiental i social
- Innovació i creativitat
- Impacte positiu en la comunitat
- Treball en equip i lideratge responsable
Calendari del concurs
- Desembre 2025 – 30 de gener 2026: Inscripcions
- Febrer – març 2026: Mentories i desenvolupament dels projectes
- Abril 2026: Inscripció al Congrés Joves Emprenedors BOMOSA
- Maig 2026: Presentació pública al Congrés i entrega de premis
Els equips presentaran els seus projectes davant d’un jurat i del públic en una exposició de 7 a 10 minuts, amb possibilitat d’utilitzar material de suport com presentacions, vídeos, prototips o demos. El concurs, té l’objectiu de premiar el talent juvenil, per aixó, hi ha un jurat multidisciplinari, format per un equip de la Fundació BOMOSA i representants d’entitats socials i institucions, escollirà els projectes guanyadors.
Els premis són:
- Millor projecte global: 1.000 €
- Premi a la sostenibilitat (ODS): 500 €
- Premi a l’impacte social: 500 €
- Premi a la innovació: 500 €
- Premi al millor treball en equip: 300 €
- Premi del públic: 200 €
Inscripcions
Les inscripcions per a participar en el concurs “Joves Emprenedors” estaran obertes fins al 30 de gener de 2026. Els joves interessats poden inscriure’s de manera individual o en equip a través del formulari oficial disponible al web de la Fundació BOMOSA (https://web.bomosa.ad/proyecto/joves-emprenedors/).
Durant el procés d’inscripció, els participants hauran d’indicar les seves dades de contacte, el centre educatiu i, si escau, els membres de l’equip. Un cop validada la inscripció, cada grup rebrà la plantilla oficial del projecte, així com informació detallada sobre el calendari, els tallers i el funcionament del programa de mentories.
Per a garantir una bona experiència i un seguiment adequat, els equips inscrits rebran també les instruccions per a accedir als tallers formatius, així com les dates clau del programa i les recomanacions per a començar a definir el seu projecte.
Amb aquesta iniciativa, “la Fundació BOMOSA reafirma el seu compromís de donar veu al talent jove d’Andorra i d’impulsar projectes que miren més enllà del present. El futur del país s’escriu amb les seves idees, i aquest concurs és l’espai on poden començar a fer-les realitat”.