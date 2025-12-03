L’FC Andorra diu adeu a la Copa, a Lleó (4-2)

Nova ensopegada de l’FC Andorra que diu adeu a la Copa del Rei en un partit que ha tingut un bon joc, però que ha pagat en excés la seva feblesa defensiva davant la Cultural Leonesa que s’ha imposat per 4 gols a 2. A la primera meitat el domini ha estat andorrà, combinant bé i arribant amb perill, com per exemple l’ocasió de Solabarrieta, al minut 20, quan la pilota ha anat al lateral de la xarxa. En el minut 27, la primera badada defensiva tricolor ha acabat amb un gran gol de Pibe per a avançar la Cultural Leonesa en el marcador. Uzkudun, en el 38, ha estat a punt de fer el gol de l’empat després d’una bona passada de Solabarrieta. A les acaballes de la primera meitat, una bona jugada de Jastin posava les taules a l’electrònic, per a enfilar el camí de vestidors amb l’1 a 1.
A la segona part s’ha tornat a avançar la Cultu, obra de Paco Cortés, al minut 51. El partit estava boig amb anades i vingudes d’un i altre equip. Al 65, Theo Le Normand marcava per a situar el 2-2, però l’alegria durava poc a la parròquia andorrana perquè, quatre minuts després, Fornos tornava a avançar la Cultural Leonesa (3-2). Ja amb el partit agonitzant, en el 89, els lleonesos sentenciaven el partit amb un gol de Lucas Ribeiro, per a arribar al final de l’encontre amb el 4 a 2.
Després d’aquesta derrota, el proper partit dels andorrans -aquest de lliga- serà aquest dissabte, a Encamp, a les 14 hores, contra l’Almeria