La Fiscal espanyola especialitzada en violència sobre la dona pronuncia una conferència formativa a la Policia

La sala era plena per a escolar Teresa Peramato (Policia d’Andorra)

Una setantena de membres del Departament de Policia i de la Fiscalia han assistit aquest dilluns a la tarda a la conferència que ha impartit, a la sala d’actes del despatx central, la Fiscal de Sala Delegada de Violència sobre la Dona de la Fiscalia General de l’Estat espanyol, Teresa Peramato. La presentació de la classe magistral, que s’emmarca en el Pla de Formació de la Policia, ha anat a càrrec de la Fiscal adjunta, Roser Mazón, qui ha destacat que la violència de gènere és un problema de gran magnitud que engloba múltiples perspectives i que necessita múltiples respostes. En aquest sentit, ha destacat com la perspectiva de gènere és imprescindible per a garantir investigacions i processos eficaços.

A continuació, la Fiscal Peramato ha parlat de la situació de l’ordenament jurídic espanyol en relació amb la violència sobre les dones i ha aprofundit en algunes classes de violència, com la vicària -que és la que s’exerceix instrumentalitzant els nens per a fer el màxim dany possible a les mares- i la sexual. També ha posat el focus en com treballar les investigacions de la manera més exhaustiva possible per tal de recollir tots els elements probatoris que permetin protegir les víctimes.

La Fiscal s’ha referit, així mateix, al tracte a les persones que pateixen aquest tipus de violència, que necessiten molta empatia i sensibilitat perquè tenen moltes vulnerabilitats i dependències. De fet, la violència contínua a la qual estan sotmeses moltes d’elles fa que puguin arribar a trigar més de vuit anys en estar preparades per a denunciar.

Formacions d’aquest nivell són essencials per a la Policia, tal com ha posat en relleu en declaracions a la premsa, la comissària major i cap de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, Teresa Ferreira, ja que donen al Cos encara més eines per a continuar treballant intensament per a combatre una xacra com la de la violència de gènere, que és estructural.

Des de principi d’any, la Policia ha detingut 36 homes per violència de gènere. Precisament, quant a dades, el Fiscal General de l’Estat, Xavier Sopena, ha assegurat que els casos augmenten i ho atribueix a la resposta que es dona des de les institucions i a les campanyes de sensibilització per a poder fer que les víctimes denunciïn. Casos, ha afegit, als quals la Policia i la Fiscalia donen un tracte prioritari.





Trajectòria de la ponent

Teresa Peramato Martín és llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca i va ingressar en la carrera fiscal l’any 1990. Després del seu pas per les fiscalies de Tenerife, Valladolid i Barcelona, el 2005 va ser nomenada Fiscal delegada per a la Secció de Violència sobre la Dona de la Fiscalia Provincial de Madrid i, cinc anys després, el 2010 va ser nomenada Fiscal adscrita a la Fiscal de la Sala contra la Violència sobre la Dona de la Fiscalia General de l’Estat espanyol. El 2018 va ocupar el càrrec de Fiscal adscrita a la Fiscalia davant del Tribunal Constitucional i el 2021 va ascendir a Fiscal de Sala contra la Violència sobre la dona.

Peramato, que està considerada com una de les més grans expertes en la lluita contra la violència sobre la dona a l’Estat espanyol, també ha estat membre del Grup d’Experts de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona per a l’elaboració del Primer Informe Anual de l’ens, ha participat com a ponent en nombrosos cursos de formació, tant a Espanya com en l’àmbit internacional, i ha publicat diversos articles jurídics especialment sobre qüestions lligades a la igualtat i la violència de gènere.

Compta amb diversos premis i condecoracions, entre les quals la Creu al mèrit policial amb distintiu blanc que atorga el Ministeri d’Interior espanyol, la Creu al mèrit amb distintiu blanc de la Guàrdia Civil, el Premi a la Igualtat Alicia Salcedo del Col·legi d’Advocats d’Oviedo, el Premi a la Igualtat Beatriz Galindo del Col·legi d’Advocats de Salamanca i, aquest 2024, el IV Premi a la Igualtat del Consell General de l’Advocacia espanyola.