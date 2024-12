Grandvalira Resorts amplia el període de venda Promo amb forfets de temporada a preu reduït

Aspecte bucòlic a Pal Arinsal aquesta setmana. Foto: Cedida

Amb les recents nevades caigudes a Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, les estacions d’Andorra han optat per a ampliar el període de venda Promo dels Forfets de Temporada Andorra Pass i Nord Pass fins al 22 de desembre. Així, els passis de temporada mantindran els preus reduïts dues setmanes més i aquells que encara no l’hagin adquirit podran continuar aprofitant els descomptes respecte al període de venda PVP, que entrarà en vigor el 23 de desembre i amb el qual els preus augmentaran.

En el cas de l’Andorra Pass per a no residents al Principat significa un descompte de més de 300 euros, ja que fins al 22 de desembre, poden obtenir aquest passi a un preu de 940 € (després 1.300 €), mentre que els residents el poden aconseguir per 475 euros i, posteriorment, passaran a tenir un preu de 555 €. Cal recordar, que els clients fidels que renovin el seu forfet de la temporada passada gaudiran, a més, d’un 5% de descompte addicional, per la qual cosa en aquest cas l’Andorra Pass té un preu de 451,25 € per als clients fidels residents i 893 € per als no residents fins aquest diumenge.

Per la seva banda, el Nord Pass es pot adquirir durant el període Promo al preu de 290 € per als residents andorrans (275,50 € per als clients fidels) i 730 € per als no residents (693,50 € amb el 5% de descompte de renovació), mentre que amb el període de venda PVP el preu passarà a ser de 340 € i 885 €, respectivament.

Cal recordar que els Forfets de Temporada són vàlids tot l’any i donen accés als remuntadors operatius durant l’estiu, incloent-hi els del prestigiós Bike Park de Pal Arinsal, que obrirà a l’hivern i a la primavera. A més, ofereixen més avantatges com descomptes en alguns serveis de les estacions i botigues associades o invitacions per a amics, entre molts d’altres que es poden consultar a les webs de cada estació.





Pagament en línia i a les taquilles de les estacions

Tant l’Andorra Pass com el Nord Pass i el Mountain Pass es poden adquirir fàcilment en línia i amb pagament fraccionat en tres quotes sense interessos ni despeses addicionals. Amb l’ampliació del període Promo, també s’ha allargat la possibilitat de fer el pagament fraccionat en les compres dels passis online. Així mateix, els Forfets de Temporada es poden adquirir a les taquilles de les tres estacions d’Andorra, així com a l’estand de Grandvalira Resorts a illa Carlemany.





Destinacions internacionals amb l’Andorra Pass i el Nord Pass

L’Andorra Pass ja s’ha consolidat com el forfet únic de país i dona accés a les estacions d’Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira tant a l’hivern com l’estiu. Un total de 308 km esquiables, 217 pistes i 123 remuntadors mecànics en un sol forfet. Un any més, la compra de l’Andorra Pass permet esquiar a múltiples estacions de renom d’Europa, Amèrica i Àsia.

Enguany, el passi de totes les estacions compta amb dues grans novetats: la prestigiosa Les 3 Vallées (França), que inclou Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens i Orelle; i Norway home of skiing (Noruega), que compta amb els dominis de Beitostolen, Gausta, Geilo, Myrkdalen, Narvik, Norefjell i Voss. Aquestes grans estacions se sumen a altres destinacions de primer nivell ja incloses, com les estacions franceses d’Alpe d’Huez i Les 2 Alpes, o les nord-americanes Mammoth Mountain (Califòrnia), Deer Valley (Utah) i Steamboat (Colorado), així com la suïssa Verbier, entre moltes altres que formen un ampli ventall de destinacions internacionals que permeten esquiar tot l’any.

El Nord Pass, per la seva banda, és el forfet que dona accés a les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís, sumant més de 93 km esquiables i 47 remuntadors mecànics. El Nord Pass també permet esquiar fins a 4 dies a Grandvalira (2 dies per als compradors de la tarifa de resident a Andorra), i també inclou un ampli ventall de destinacions internacionals durant l’hivern, com Nevis Range (Regne Unit), Masella, Saint-Lary-Soulan, Font Romeu, Hautacam i Gavarnie Gèdre (França), aquestes dues darreres amb accés il·limitat, entre d’altres.