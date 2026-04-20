La FAN fa un salt tecnològic en la preparació dels Jocs Olímpics de Los Ángeles 2028

Salt de qualitat en la preparació del cicle olímpic per part dels principals nedadors del país. La Federació Andorrana de Natació (FAN), gràcies al suport rebut per part d’Andbank, posa en marxa en els propers dies un programa clau per al cicle olímpic actual. En concret, es tracta d’una sèrie d’entrenaments que es duran a terme de manera conjunta amb el Granada Aquatics Lab (el centre de recerca de la Universitat de Granada especialitzat en estudis biomecànics).
Així, Kevin Teixeira, Patrick Pelegrina i Biel Cuen seran els tres primers nedadors a realitzar una estada a Granada amb entrenaments específics per treballar la biomecànica en la tècnica de la natació.
“Es fa difícil dir quin és l’impacte directe, però et diria que si aconseguim millorar un 1% el temps ja és tot un èxit”, ha apuntat Alfonso Maltrana, director tècnic de la natació de la FAN. “Fa temps que volíem fer una passa endavant pel que fa al que podem oferir als esportistes i quan vàrem presentar el projecte a Andbank des del primer moment ens van dir que sí”, ha destacat el president de la FAN, Joan Clotet, que ha afegit que “estem parlant d’un projecte a tres anys vista que suposa posar a disposició dels nedadors una infraestructura tècnica mai assolida fins ara en el món de la natació del país”.
En la mateixa línia, Maria Suárez, directora de banca país d’Andbank, ha remarcat “el compromís que tenim amb els nostres esportistes, els nedadors del país i sempre el que busquem és que tinguin les millors condicions possibles per a representar Andorra a les competicions en les quals participen”.
El projecte d’estades a Granada no serà només aquest 2026, sinó que la intenció és continuar amb el treball específic durant el 2027 i principis del 2028 amb l’objectiu de dur a terme la millor preparació possible en el marc del cicle olímpic.