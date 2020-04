La FAE llogarà un simulador d’esquí per reprendre els entrenaments

La Federació Andorrana d’Esquí ha decidit llogar un simulador d’esquí per que els Equips Nacionals de la FAE/EEBE i corredors de tots els esquí clubs d’Andorra puguin reprendre els entrenaments d’esquí el proper mes de juny.

La FAE ha arribat amb un acord amb l’empresa Ski World-Pro pel lloguer de la màquina per un període de 4 mesos, que s’instal·larà al Centre de Tecnificació d’Ordino gràcies a la bona predisposició del departament d’Esports del Govern d’Andorra.

Aquesta mesura respon a la planificació que ha fet l’equip tècnic de la FAE en previsió d’un allargament en l’obertura de les fronteres i a la situació “d’estrés” que genera en els equips tanta incertesa. L’equip tècnic ha decidit reprogramar la temporada de manera que tots els estatges que s’havien de fer fins al mes de setembre (a les geleres) es substitueixin pels entrenaments amb el simulador i coincidint amb el bloc més intens, en quant a l’entrenament físic.

La mesura també pretén que tots els esquí clubs d’Andorra es puguin beneficiar d’aquesta instal·lació de manera que tots els corredors puguin realitzar les sessions d’entrenament d’esquí en previsió que no es pugui viatjar a les geleres i/o com a complement en la preparació física específica.

Durant els transcurs dels propers dies es procedirà a la realització d’un calendari de sessions, així com una formació a càrrec de l’excorredor de Copa del Món, el suís Didier Plaschy, que ha estat un dels màxims responsables en el desenvolupament d’aquestes màquines. La formació té com a objectiu que tots els entrenadors disposin de la informació necessària per treure el màxim de rendiment possible de la màquina i de les sessions d’entrenament que realitzaran amb els seus corredors.

Tot aquest projecte, així com els períodes previstos de lloguer i utilització de la màquina, estant subjectes a les mesures de desconfinament que esperem, si tot va bé, s’aniran aplicant previsiblement. La FAE reitera el més sincer agraïment a totes aquelles persones que continuen al front d’aquesta pandèmia garantint la seguretat i la possibilitat de disposar dels serveis bàsics.