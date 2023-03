La cura pel medi ambient, fil conductor de la cerimònia inaugural de les Finals Andorra 2023

Una de les imatges de la inauguració de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023 (@cítrico)

Prop de 2.000 persones han gaudit aquest dilluns al vespre de l’espectacle inaugural de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023. L’espectacle, que també s’ha retransmès en directe per Andorra Televisió i el canal Youtube de Grandvalira, ha tornat a convertir l’Avet, tal com ja es va produir en les Finals del 2019, en una pantalla gegant que ha mostrat una impressionant projecció de videomapatge.

Els espectadors s’han pogut endinsar en un viatge que partia de llegendes andorranes i pretenia transmetre valors com la cura pel medi ambient, la connexió amb el territori, l’esportivitat, la cooperació i l’autosuperació. El director artístic de l’espectacle, Jordi Puig (PROmotor), ha ressaltat l’espectacularitat i la complexitat tècnica de l’esdeveniment, en tractar-se d’un videomapatge sobre una pista d’esquí que Grandvalira va incorporar en el programa per primera vegada a les Finals del 2019.

Enguany, i vist l’èxit de fa quatre anys, s’ha fet un pas més incorporant un fil conductor innovador dissenyat per Toni Lleonart, col·laborador de companyies com La Cubana o Els Comediants. Lleonart ha indicat que l’objectiu era “passar un missatge senzill i entretingut de respecte per a la natura, amb una visió feminista i amb una picada d’ullet a la història d’Andorra”. I és que durant l’espectacle han fet acte de presència personatges fantàstics molt populars a Andorra com la Dama Blanca o els Menairons.

La part esportiva també ha tingut el seu moment en la projecció, amb la presentació de les diferents disciplines d’esquí alpí i dels esquiadors Top 5 de cadascuna d’elles. La cerimònia, que ha començat amb els parlaments del vicepresident de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i membre del Consell de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Patrick Toussaint, del cònsol major de Canillo, Francesc Camp, i del cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha culminat amb un espectacle que combinava videomapatge, llum, so i pirotècnia.

La cerimònia d’inauguració ha esgotat totes les entrades que s’havien posat a la venda per a presenciar l’espectacle des de les grades de la pista Avet. La recaptació es destinarà íntegrament a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) per tal de promocionar l’esquí de base.