El Consolat dels EUA a Barcelona i Andorra Business tornen a convocar 15 beques per a emprenedores del país

El ministre Gallardo i l’ambaixadora americana Julissa Reynoso presentant la 2a edició de l’AWE (Andorra Business)

El Consolat General dels EUA a Barcelona i Andorra Business han presentat la segona edició del programa gratuït de formació per a dones emprenedores del govern estatunidenc “Academy for Women Entrepreneurs” (AWE), que tindrà lloc entre maig i octubre a Andorra. El programa es desenvoluparà en col·laboració amb l’Associació de Dones d’Andorra (ADA).

La convocatòria està oberta a emprenedores de qualsevol nacionalitat, residents a Andorra, que hagin creat una empresa emergent en els darrers 4 anys o que tinguin una idea avançada i estiguin a punt de posar-la en marxa. Totes les participants formaran part de la gran xarxa global d’emprenedores AWE que compta amb més de 25.000 dones de 100 països d’arreu del món.

AWE és un programa d’emprenedoria gratuït finançat pel Departament d’Estat dels EUA que té com a objectiu impulsar el desenvolupament de projectes emprenedors liderats per dones. El programa ofereix a les emprenedores que hi participen una combinació de classes magistrals, així com la formació virtual intensiva DreamBuilder, impartida per l’escola de negocis dels EUA Thunderbird, de l’Arizona State University. Aquesta formació empresarial té com a objectiu donar suport al desenvolupament i al creixement d’un negoci o projecte emprenedor i potenciar les habilitats de les emprenedores en l’àmbit empresarial.

L’ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, Julissa Reynoso, ha explicat que “en aquests temps incerts per a l’economia global, és més important que mai garantir la plena participació de les dones en l’economia i en la societat. El programa AWE ens permet connectar les emprenedores a una gran xarxa global integrada per les dones que també han format part d’aquesta iniciativa del govern dels Estats Units”.

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, ha destacat que “després de veure l’èxit de la passada edició del Programa AWE a Andorra, tant a nivell de participació com de qualitat dels projectes treballats, animo a totes les dones interessades a apuntar-s’hi. L’ecosistema de les nostres emprenedores van poder beneficiar-se de tot el que comporta formar-ne part i van poder assolir nous coneixements i contactes”.

El termini per a presentar la candidatura finalitza el 17 d’abril. Les emprenedores interessades en participar en el programa AWE poden enviar la seva sol·licitud a través de l’enllaç següent: https://www.andorrabusiness.com/programa-awe/