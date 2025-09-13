La Creu Roja Andorrana celebra el Dia Mundial dels Primers Auxilis amb un acte de conscienciació i formació

La Creu Roja Andorrana ha celebrat, aquest dissabte, el Dia Mundial dels Primers Auxilis amb un acte especial al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb la participació de diverses autoritats i institucions del país. L’esdeveniment ha combinat formació pràctica, experiències interactives i moments simbòlics per a posar en valor la importància de la formació en primers auxilis per a tota la societat andorrana.
Durant la jornada, els assistents han pogut participar en una masterclass de primers auxilis impartida pels formadors de la Creu Roja Andorrana, juntament amb formadors dels Bombers, del Centre Penitenciari, del Cos de Policia, de la Duana i de Protecció Civil. Aquesta col·laboració ha permès oferir una formació completa i adaptada a diferents situacions d’urgència, posant en pràctica tècniques que poden marcar la diferència entre la vida i la mort.
L’acte ha continuat amb activitats interactives i moments simbòlics que han posat a prova els coneixements adquirits i han reforçat la importància de la formació contínua. Posteriorment, els participants han visitat els estands informatius de la Creu Roja Andorrana, on s’han presentat els serveis de prevenció i protecció. Entre ells, s’ha destacat la tasca dels voluntaris socorristes en dispositius preventius i el servei de teleassistència, que ofereix suport a les persones grans o amb mobilitat reduïda per a garantir la seva seguretat tant a casa com al carrer.
La presidenta de la Creu Roja Andorrana, Vicky Marrugat, ha destacat la rellevància de la formació contínua i del voluntariat: “Els primers auxilis no són només un conjunt de tècniques: són coneixements essencials que poden salvar vides. Hem de garantir que aquests coneixements es mantinguin al llarg de tota la vida, i això només és possible amb una formació constant. Sense els voluntaris i voluntàries, res del que fem seria possible. A tots ells i als cossos especials que avui ens han acompanyat, els vull expressar el meu agraïment més sincer.”
Amb aquesta celebració, la Creu Roja Andorrana reafirma el seu compromís amb un país cardioprotegit, on tothom tingui accés a formacions essencials que poden salvar vides i on la implicació ciutadana contribueixi a una societat més segura i preparada.