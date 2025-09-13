Suport del Principat a la Declaració de Nova York sobre Palestina

El Principat d’Andorra ha donat suport a la Declaració de Nova York sobre la implementació de la solució de dos estats i la creació de l’estat de Palestina, una iniciativa impulsada per França i l’Aràbia Saudita, i que ha estat aprovada per un total de 142 països. Ho recull aquest dissabte el mitjà digital AndorraDifusió.
10 estats hi han votat en contra, entre els quals els Estats Units i l’Argentina, i dotze s’han abstingut. El document també reclama la fi dels bombardejos israelians sobre Gaza, l’alliberament dels ostatges en mans de Hamas i el desarmament del grup.