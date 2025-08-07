La creu del Centre Excursionista de Catalunya torna a coronar el cim de l’Aneto

La creu del cim de l’Aneto, a 3.404 metres d’altitud, que el Centre Excursionista de Catalunya va col·locar-hi ara fa 74 anys, ha tornat al seu lloc després que va ser retirada al 2023 per a restaurar-la. Aquest simbòlic element, que es troben tots els muntanyencs que arriben fins al sostre dels Pirineus, s’havia instal·lat a mitjan segle XX, amb motiu del 75è aniversari del CEC, i ara se l’ha tornat a dignificar. Un fet que coincideix amb que l’entitat degana del muntanyisme català comença a commemorar ara els 150 anys de la seva fundació, que va tenir lloc l’any 1876.
Un equip del GREIM de la Guàrdia Civil ha transportat la creu amb helicòpter fins al cim, tot aprofitant el bon temps d’aquests dies, i allà ha estat fixada novament a la roca per diversos especialistes. Inicialment, els treballs de restauració només s’havien d’allargar durant l’hivern i la creu s’havia de tornar a instal·lar al cim l’estiu passat, però finalment no ha estat possible fins aquest dimecres, en què s’ha portat a terme l’operació.
Aquest és des de fa dècades el principal símbol del cim de l’Aneto, on també s’hi pot trobar una rèplica de la Mare de Déu del Pilar. El setembre de 2023 l’element religiós de grans dimensions es va desmuntar per a ser traslladat a un taller de restauració. Les inclemències del temps a què havia estat exposada durant més de 72 anys feien necessàries les tasques de manteniment. Els darrers anys ja presentava un aspecte deteriorat i fins i tot s’havia torçat, cosa que suposava un risc per als milers d’excursionistes que cada any coronen el cim. I és que la creu té un pes de 90 quilos i mesura més de dos metres i mig d’alçada. L’element es va instal·lar per primer cop l’any 1951.