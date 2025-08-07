Andorra tanca el juliol amb un 66,18% d’ocupació hotelera

Una habitació d’hotel (iStock/arxiu)

Segons informa aquest dijous la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), el mes de juliol de 2025 ha tancat amb un 66,18%, una lleugera millora respecte l’any 2024 (64,66%). El resultat, des del sector, es valora positivament després d’un posthivern irregular. L’ocupació hotelera ha estat ben repartida entre totes les parròquies, presentant les parròquies centrals i Encamp un creixement superior a la resta.

L’UHA assenyala que, els esdeveniments culturals, musicals, esportius, turístics i festes majors que s’organitzen per parròquies i en l’àmbit nacional han estat importants per a aconseguir aquests resultats. Les previsions per a l’agost avancen amb certa lentitud. Com sempre, s’haurà de tenir en compte les reserves de darrera hora.

