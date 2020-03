La Covid-19 s’ha cobrat la setena víctima mortal aquest dimarts al matí. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es tracta d’un pacient que es trobava ingressat a l’Hospital procedent del Centre Sociosanitari El Cedre.

El titular de Salut també ha informat que els pacients ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) són 11, i que tots ells es troben intubats i ventilats mecànicament. D’aquests, segons Martínez Benazet, n’hi ha dos la situació dels quals preocupa més que la resta per la seva situació clínica, de “fracàs multiorgànic”. La resta es troba estable dins la gravetat, i fins i tot n’hi ha que es preveu que es puguin extubar relativament aviat.

Per Martínez Benazet, el “punt feble” del sistema andorrà enfront aquesta pandèmia és justament l’UCI i la capacitat de ventilació. Per això se centren els esforços en ampliar aquesta capacitat. És en aquest punt que s’emmarquen la compra de nous ventiladors mecànics -que s’espera tenir “bones notícies” en els propers dies- i l’arribada dels professionals de Cuba. Aquests s’aniran incorporant progressivament als respectius llocs de treball, després que aquest matí s’hagin estat realitzant tant les proves mèdiques com els tràmits administratius.

En aquest punt, el titular de Salut ha manifestat que “no farem cap estalvi”, tant per obtenir els medicaments necessaris com per adquirir el material. Així, pel cost que representarà la incorporació d’aquests professionals cubans, Martínez Benazet ha explicat que “no hem preguntat què ens cobrarien, simplement els hem dit veniu i ajudeu-nos”, i després segur que s’arribarà a un acord.

Martínez Benazet emmalalteix

Com ja era de preveure, el ministre de Salut ha començat a mostrar símptomes de la malaltia. Segons ha explicat en la seva compareixença, els símptomes son lleus i amb poca febre. Així, està “convençut que aquest virus no em traurà el fer les rodes de premsa”, ha assegurat.

D’altra banda, ha explicat que a la seva parella ja se li ha començat a donar el tractament amb hidroxicloroquina i que ha donat “una resposta molt important”. Aquest fet, tot i recordar que “una flor no fa primavera”, “m’ha tranquil·litzat molt”, ha assegurat Martínez Benazet, no només per la seva parella, sinó també a nivell global, perquè sembla que aquest tractament és l’adequat.

Contagis per cada positiu propers a 1

El ministre de Salut ha explicat que la corba de contagis es va aplanant i que el número Ro (mitjana de contagis que genera un malalt) és pròxim a 1. D’aquesta manera, tot i no aventurar una possible data de quan la corba podria començar el seu descens, sí que “sembla que ens acostem a la part més alta”.