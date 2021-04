La correcta nutrició esportiva

Tots els esportistes i entrenadors coincideixen en que una alimentació esportiva adequada és necessària si es busca millorar i desenvolupar l’activitat esportiva íntegrament. També és clau per a prevenir lesions, ja que es tindrà el cos preparat de cara a poder millorar i resistir l’activitat que s’exercirà. A l’hora d’analitzar com ha de ser una alimentació de qualitat, cal basar-se en el que es pot menjar i el que no.

Entre els productes prohibits, trobem la brioixeria industrial, els productes processats, els sucres i els greixos. Això no vol dir que no ens donem un capritx, però sí que s’han d’eliminar habitualment de la dieta. És aquí on entren en joc tots els productes de nutrició que serveixen per a millorar l’activitat esportiva. Abans de res, cal assenyalar que NO es tracten de productes substitutius del menjar diari, sinó que són complements que ajudaran a obtenir un millor rendiment i treure un major aprofitament de la dieta.

Dins d’aquests productes, hi ha les càpsules acceleradores del metabolisme. Aquestes càpsules permeten, com el nom indica, accelerar el metabolisme del cos perquè aquest cremi més calories i s’aconsegueixi una major pèrdua de pes. Si duem a terme una activitat esportiva amb l’objectiu d’aprimar, aquestes càpsules ens donaran l’embranzida perquè el procés sigui més efectiu. En canvi, ens trobem amb productes que sí que substitueixen a altres productes del dia a dia, com el pa integral amb sègol, molt més saludable que el pa tradicional.

Existeixen també productes amb els quals s’obtenen grans avantatges, com els complements vitamínics de vitamina C o B, ideals per a aconseguir una aportació extra. Aquests complements són més recomanats per a persones que competeixen, ja que la seva alimentació ha de ser molt més estricta que per a una persona habitual. Finalment, trobem tractaments anticel·lulítics per a evitar la temuda pell de taronja. En definitiva, complements saludables que serveixen d’ajuda a l’activitat esportiva diària i que permeten obtenir un major rendiment des de la tranquil·litat de saber que estem menjant de manera sana.

Per Ellibrepensador.com