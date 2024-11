La coral infantil Piulets d’Ordino inicia, dissabte, els assajos oberts a infants de 5 a 12 anys

Una imatge del concert que va fer la coral Piulets la primavera passada (Comú d’Ordino)

Aquest dissabte, 16 de novembre, començaran els assajos de la coral infantil Piulets d’Ordino, una nova activitat musical que se celebrarà a la parròquia amb el suport del Comú, amb l’objectiu de fomentar la música i el cant coral entre la població més jove. La Coral Piulets d’Ordino és una iniciativa per a expandir el cant coral entre els més petits de la parròquia. Va iniciar la seva activitat a la primavera amb assajos setmanals i es va presentar per primera vegada en públic en un concert a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià el 15 de juny de 2024, acompanyada per membres de la Jove Orquestra Nacional d’Andorra (JONCA).

Nens i nenes d’entre 5 i 12 anys estan convidats a participar en aquesta activitat, que inclourà dos concerts on interpretaran un repertori de nadales tradicionals, el 7 i el 22 de desembre, acompanyats també de la Coral Casamanya.

Sota la direcció del guitarrista resident a Ordino, Rafael Serrallet, l’Escola Coral pretén ser una primera aproximació a la música d’una manera espontània i natural. Segons les paraules de Serrallet, “cantar és l’aproximació més natural que l’ésser humà té a la música. Els humans fem música molt abans que coneguem l’agricultura, i ha format part de la nostra vida quotidiana des de sempre. No obstant això, la pràctica del cant ha estat una mica descuidada, i tot i que estem envoltats de música, no sempre hi prestem atenció a cantar”.

L’objectiu principal és inculcar als nens i nenes l’amor per la música i el cant, anant més enllà de les músiques comercials. Dins del repertori que interpretaran, les peces de música d’arrels populars tindran un lloc fonamental, amb l’objectiu de connectar els petits cantaires amb les riqueses culturals i tradicionals d’Andorra i d’altres països, perquè els nens puguin explorar la seva pròpia herència musical i, alhora, descobrir melodies d’altres regions i en diferents llengües. Aquesta varietat en el repertori no només enriqueix l’experiència musical, sinó que també pot obrir portes a un món de diversitat cultural i lingüística, ampliant els horitzons dels joves cantaires.

Serrallet és doctor en música per la Universitat Politècnica de València i la seva tasca investigadora l’ha portat a preparar programes específics que en diverses ocasions han rebut el suport del Ministerio de Asuntos Exteriores i del Ministerio de Cultura d’Espanya, duent a terme gires amb classes i conferències. Com a músic ha actuat a les sales de concert més prestigioses del món com ara el Lincoln Center i el Carnegie Hall de Nova York. Com a solista s’ha presentat amb orquestres com la Filharmònica de Malàisia, la Nacional de Panamà, entre moltes altres.

Els assajos de la coral Piulets tindran lloc els dissabtes de 10.30 a 12 h a l’edifici La Font d’Ordino. Per a obtenir més informació, es pot escriure al correu electrònic escolacoralordino@gmail.com o contactar per trucada/WhatsApp al +376 617 550.