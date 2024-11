Escaldes: Els treballs del pàrquing de l’hospital comportaran afectacions a la circulació

Mapa de la zona del Falgueró, a Escaldes-Engordany (comuee)

A Escaldes-Engordany, els treballs del pàrquing de l’hospital avancen a bon ritme. Per aquest motiu, la setmana vinent s’instal·larà una grua de grans dimensions al carrer del Falgueró, que obligarà a tallar la via a partir de dilluns, 18 de novembre. Únicament es podrà accedir al carrer per a entrar a la zona blava que el Comú va habilitar a la banda esquerra de l’inici de la via.

El tancament del carrer del Falgueró obliga també a fer altres canvis de circulació. Així, el carrer dels Escalls canviarà el seu sentit de la marxa, de manera que els vehicles podran accedir-hi des de Fiter i Rossell per a facilitar l’entrada fins a l’hospital des d’Escaldes-Engordany. També per a facilitar l’accés fins a Urgències des d’Andorra la Vella, el carrer Sant Andreu serà de doble carril fins a la rotonda que hi ha davant de l’hospital.

La previsió és que els treballs amb la grua s’allarguin prop de dues setmanes i permetin avançar amb l’entrada de l’aparcament. Com que l’estructura de l’edifici està ja força avançada, les obres han de seguir ara des de la part exterior, d’aquí que es necessiti tancar el carrer durant uns dies. Un cop enllestida del tot l’estructura, es començaran els treballs a l’interior, tant d’obra com d’arquitectura, amb les pertinents instal·lacions i treballs de pintura. Finalment, també es construiran les dues pistes de tenis i la zona enjardinada que es posarà sobre de l’edifici. Un cop acabats els treballs, l’aparcament oferirà un total de 350 places (fins ara n’hi havia 140).