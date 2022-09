La consellera Sandra Tudó renuncia al càrrec, oficialment, en el Consell de Comú d’Ordino d’aquest dijous

La sessió ordinària de Consell de Comú d’Ordino d’aquest dijous s’ha tancat amb la renúncia al càrrec de la consellera Sandra Tudó. El jurament del conseller entrant, Joan Miquel Armengol, de Movem Ordino es farà el 3 d’octubre. El cònsol major ha agraït el temps dedicat i la ‘feina intensa’, ha dit Mortés, de la consellera, la qual, ha lamentat no haver participat més activament en les decisions de la majoria.

Tudó, personalment, ha agraït el treball a tot l’equip comunal en aquests set anys i ha fet una valoració molt positiva, “malgrat no hagi pogut veure fet realitat el projecte del Casamanya ni haver intervingut en frenar el creixement urbanístic”, ha reconegut. Recordem que Sandra Tudó abandona el càrrec en ser la nova secretària general del Comú d’Escaldes-Engordany.

Un dels punts d’actualitat que s’ha aprovat aquest dijous ha estat un suplement de crèdit de 150.000 euros a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació, per a fer un canvi de finestres als edificis administratius com a mesura d’estalvi energètic. Es tracta d’una de les primeres accions que s’han fet quant a les mesures per a aconseguir un estalvi energètic en els edificis públics.