Tudó s’acomiada del comú d’Ordino

Aquest dijous ha estat la darrera sessió de Consell de Comú per a la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, que ha explicat que presenta la renúncia en canviar de feina i “no poder estar al 100% en els dos llocs”. Tudó ha tingut paraules d’agraïment per als companys de la corporació i també per als treballadors del Comú.

La consellera de Movem Ordino ha manifestat que li hauria “agradat que l’haguessin deixat treballar més”, i en aquest sentit ha comentat que li queda “l’espineta” de no haver alçat més la veu oposant-se a l’aprovació del POUP al final de darrer mandat, de no participar més en la recuperació de l’Hotel Casamanya i “em perdré el geriàtric”, pel qual, ha assegurat, “hauria lluitat” perquè canviés d’ubicació.

Tot i això, fa una “valoració molt positiva” del seu pas pel comú ordinenc. “El fet de poder participar per a la parròquia” és un dels aspectes destacats per Tudó, que ha assegurat que s’ha “sentit com a minoria i no com a oposició”, cosa que ha agraït als membres de la majoria. Tot i el comiat, creu que es tindrà l’oportunitat de continuar “treballant plegats per a la parròquia”.