La CEA proposa una quota de temporada d’estiu similar a la de l’any passat

Gerard Cadena, president de la CEA (Vídeo: CEA)

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha proposat aquest dimarts, 7 de febrer, a la reunió del Consell Econòmic i Social l’aprovació d’una quota de temporada d’estiu en una línia similar a la de l’any passat. La patronal considera que la quota d’estiu que el 2022 va estar en vigor per al sector de l’hoteleria i la restauració va funcionar de forma òptima i va permetre a les empreses fer front a una situació de mancança de mà d’obra, així com avançar en la consolidació de les plantilles.

La CEA creu que les dificultats per a trobar persones per a treballar en els sectors més relacionats amb el turisme continuen sent importants i que, en aquest sentit, caldria repetir l’experiència de la quota de temporada d’estiu, que va ser positiva. A més, el reglament de quota s’hauria d’aprovar el més ràpidament possible per tal de donar un horitzó clar tant a les empreses com a les persones assalariades.

Per a la patronal, caldria també una reflexió per a estendre aquesta quota d’estiu a altres sectors de l’economia que també es veuen afectats per la manca de personal, com podria ser el comerç. Tot i així, aquesta mesura només seria efectiva si es permetés compatibilitzar la quota de temporada amb la quota indefinida, qüestió per a la qual caldria dur a terme modificacions legislatives.

Amb l’objectiu de consolidar els equips de les empreses, la CEA també ha demanat al Govern que faci ús de les potestats reglamentàries de què disposa per a facilitar que les empreses puguin incorporar com a treballadors indefinits aquelles persones que han arribat al país com a treballadors temporers, en cas que les dues parts vulguin consolidar la relació laboral, i així poder passar a integrar la plantilla de forma permanent.