La CEA demana adaptar el programa de foment de la contractació “a l’escenari de la COVID”

El reglament de foment de la contractació en el sector privat inclourà una de les propostes fetes per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), concretament la que fa referència a la possibilitat d’habilitar la contractació de forma prèvia a la resolució de Govern respecte a la concessió de la subvenció i què, en cas que aquesta sigui positiva, es pagui a l’empresa beneficiària des de l’inici de la relació laboral.

Aquesta és una de les propostes que la CEA a instància del Consell Econòmic i Social (CES) ha fet arribar per a la millora del reglament regulador del programa de foment de la contractació en el sector privat.

Tot i que la CEA és conscient que el CES és un òrgan relativament nou i del que cal acabar implementar les dinàmiques de treball, la patronal lamenta que no hi hagi hagut un retorn sobre les propostes fetes per tal de poder valorar els motius pels quals algunes han estat rebutjades.

A més, es considera que aquest reglament no s’adapta prou a les circumstàncies actuals, sobretot perquè fa molt incerta la temporada d’hivern i el teixit empresarial ha d’ajustar les seves despeses actuals i futures.

És per aquest motiu que la CEA demanava poder distribuir el primer contracte de 6 mesos amb un mes de prova establert a l’article 6 en 2 contractes de 3 mesos consecutius o bé 1 contracte inicial de 6 mesos amb 2 mesos de prova.

A més, per fomentar de manera més ferma la contractació indefinida, i tenint en compte que en relació a l’any anterior es redueix l’import de la subvenció, es demanava al Govern que tingués en consideració ampliar la subvenció de la segona fase de contractació de 350€ a 450€.

A més, la CEA creu que és molt important, tal i com ja va comentar en la passada trobada del CES, que es defineixi i implementi -com més aviat millor- un pla de formació d’obligatori compliment per a les persones afectades per un ERTO, ja sigui per a la totalitat de la jornada o per una jornada parcial.