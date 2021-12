La Castella catalana

Molts són els castells medievals que es conserven a les terres de Lleida i que es poden visitar. No en va aquesta zona es coneix com la Castella de Catalunya. Per conèixer-los bé, existeix la ruta dels Castells de Lleida, que ens porta fins a sis castells medievals i ens transporta a l’època en què els senyors feudals habitaven aquestes fortificacions. En el nostre viatge al passat passarem per les comarques lleidatanes de la Segarra, l’Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà per endinsar-nos en els murs medievals dels castells de Montsonís, de Montclar, de Florejacs, de Pallargues, de Vicfred i de Mur. Per ambientar millor la proposta, estaria bé anar de castell en castell a cavall, com ho feien els antics cavallers. Però, la veritat, és més pràctic i ràpid fer-ho en cotxe.

El Castell de Montsonís:

El Castell de Montsonís, seu de la Fundació Castells Culturals de Catalunya, el trobem a la part alta del poble de Montsonís (la Noguera), a 2 km d’Artesa de Segre i a 24 km de Balaguer, capital de la comarca, Des de la fortificació podem gaudir d’unes fabuloses vistes. El Comte d’Urgell, Ermengol II, el va fer construir el 1024 i, al llarg dels segles, el castell va anar passant de pares a fills fins arribar a mans de Carles de Montoliu, Baró de l’Albi, trentè Senyor de Montsonís i actual propietari del castell. Del castell, destaca la magnífica façana exterior, presidida per la torre d’homenatge, el preciós finestral d’estil gòtic a la façana principal i les seves àmplies dependències senyorials. El castell guarda també unes estances que els més curiosos no poden estar-se de visitar: la presó amb les cadenes per als presoners; l’habitació del fugitiu, que té finestra però no porta i el passadís secret del celler per fugir en cas de setge.

El Castell de Montclar:

El castell, declarat Monument Històric-Artístic de caràcter nacional, s’aixeca a Montclar (l’Urgell), municipi situat a 7 quilòmetres d’Artesa de Segre. Data dels segles XVI i XVII i es troba en bon estat ja que ha estat restaurat recentment. A més a més, és un dels pocs castells habitats de Catalunya que permet celebrar noces, banquets i celebracions en les seves dependències. I el seu nom ja ens indica la seva privilegiada posició per gaudir d’unes fabuloses vistes sobre l’Urgell i la Noguera. Cada diumenge al matí s’hi organitzen visites guiades per les seves dependències, entre les quals destaquen el celler, l’entrada, plena d’armadures, la gran escalinata central, la biblioteca, la sala de música i la terrassa, entre d’altres.

Si es vol posar una mica d’emoció a la visita guiada, abans d’entrar al castell es pot fer una ruta en vehicle tot terreny pels voltants de la fortificació per uns 42 euros. L’excursió es fa a través d’una pista de proves especial, que passa per indrets només accessibles amb 4 x 4 i que permeten experimentar la conducció intrèpida d’aquests vehicles mentre es travessen rieres, es puja a marges del riu o es fan salts.

El Castell de Florejacs:

El castell, situat a Florejacs (la Segarra), a 8 km de Guissona, va ser un dels primers castells habitats de la comarca, al costat del de Pallargues. Amb les cases, també medievals, que s’aixequen al seu voltant i que segueixen la muralla, ens trobem davant un conjunt monumental de gran bellesa, situat sobre un petit turó des d’on es domina tots els voltants.

Conserva l’antiga torre quadrada de vigilància juntament amb la resta de la fortificació, que conté també una mansió senyorial del segle XVI adossada a l’antiga muralla. L’interior no té res a envejar de la bellesa de l’exterior del recinte. I és que per dins el castell ens sorprèn amb un autèntic museu medieval de tres plantes, que es pot visitar cada diumenge al matí. A destacar: la sala de col·leccions, que recull objectes de diverses èpoques, l’accés al passadís secret i la col·lecció d’armes.

El Castell de Pallargues:

També molt a prop de Guissona, a 9 quilòmetres, trobem el Castell de Pallargues, a la comarca de la Segarra. Del castell, destaca la seva façana principal i el seu arc gòtic de 13 metres d’altura. Una de les particularitats que presenta la fortificació és el pati amb escala de caragol que condueix a la presons subterrànies, el pou de gel i el sistema de canals encastades a la pedra que servien per recollir les aigües de les pluges. Les visites guiades es fan els diumenges al matí.

El Castell de Mur:

En cap altra fortificació de la Ruta dels Castells estarem tan a prop de tocar el cel amb els dits. El Castell de Mur, situat a 3,5 km de Guàrdia de Noguera i 14 km de Tremp, al Pallars Jussà, es troba en plena naturalesa, al Montsec, situat estratègicament dalt un cim que domina tota la Conca de Tremp i l’embassament de Terradets. Declarat Monument Històric-Artístic d’Interès Nacional, és un clar prototip de castell feudal, de planta triangular i amb dues torres, una d’elles la de l’homenatge. Com a bon castell, no hi pot faltar el seu pati d’armes.

Entre els aspectes més curiosos de la fortificació, podem veure com els seus habitants aprofitaven l’aigua de la pluja amb un sistema de canals. Mur és també un dels castells de la ruta on, si volem, podem celebrar les nostres noces. L’antic recinte guarda també en el seu interior, a més del Castell, la Col·legiata i l’Església de Santa Maria de Mur, les dues d’estil romànic. El podem visitar dissabtes a la tarda i diumenges al matí.

El Castell de Vicfred:

El castell va ser una bona fortalesa defensiva per la seva situació. Aixecat al municipi de Vicfred, a tan sols 6 quilòmetres de Guissona, estava situat en el límit entre l’antic Comtat d’Urgell i el de Cardona i, en els dies clars, des de les seves torres, s’arribava a veure fins a Mequinença, cosa que permetia veure de seguida si s’acostaven els enemics. El castell va acabar sent una casa senyorial del segle XIX, caràcter que conserva i que es pot veure en les visites guiades que es fan els diumenges al matí. Però tot i estar decorat i ambientat com una antiga i luxosa casa senyorial, l’edifici encara conserva l’autèntic esperit d’un castell medieval. Les parets del celler, la humitat de les masmorres i el passadís secret que ens descobreix el guia, amagat darrere d’una petita porta, d’uns 2 quilòmetres de longitud, mantenen viva l’essència del castell.

Per LAMALLA.CAT