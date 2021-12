Títol: El Pueblo

Durada: 70 min.

Gènere: Comèdia

Creació: Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad

Intèrprets: Santi Millán, Felipe Vélez, Ingrid Rubio

Temporades: 3 Capítols: 16

Sinopsi:

Un grup de gent de ciutat decideix començar una nova vida a Peñafría, una petita localitat de Sòria aparentment abandonada, seguint la crida d’un anunci on se’ls promet un habitatge al poble. D’aquesta manera, es poden desfer de l’estrès i adoptar un estil de vida de més qualitat per a la salut. Els motius principals que els mouen cap a aquest canvi són la insatisfacció personal, la crisi econòmica, o la recerca d’inspiració i tranquil·litat.

No obstant això, el període d’adaptació al seu nou entorn no és gens fàcil, ja que no estan acostumats a viure fora del ritme de la ciutat. A més, les seves relacions amb els veïns i les circumstàncies que envolten la nova situació ho compliquen tot encara més.