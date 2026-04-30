La CASS contractarà nou persones dins del programa d’eventuals d’estiu, preferentment estudiants

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS, en la seva darrera sessió, ha aprovat la contractació de nou persones dins del programa d’eventuals d’estiu, preferentment estudiants, que realitzaran tasques de suport a l’entitat durant els mesos de juliol i agost. Des del Consell es valora molt positivament aquesta acció que permetrà a joves del país conèixer el funcionament i les feines que es realitzen a la CASS. Els candidats poden postular a aquestes places enviant el seu CV a l’àrea de gestió de persones al correu rrhh@cass.ad.
Aprovació de la compra de material informàtic
Per altra banda, el Consell d’Administració també ha aprovat adjudicar en diferents lots el concurs públic nacional per al subministrament de dispositius informàtics d’usuari a les empreses RG IT-SIL, SEMIC i INFOMOBEL.