El Grup de Folklore Casa de Portugal celebra més activitats per les seves tres dècades de vida

Aquest divendres, 1 de maig, el Grup de Folklore Casa de Portugal celebra tres dècades de cultura i amistat amb un concert i una trobada de cultura popular. Per a commemorar l’efemèride, l’associació cultural ha organitzat un concert musical al Complex Cultural d’Encamp, a partir de les 22 hores, amb els grup EUPHÓRIA, resident al Principat d’Andorra i a continuació el cantant Chris Ribeiro amb la seva banda. Ribeiro és natural d’Estrasburg, fill de pares immigrants portuguesos. Un esdeveniment de música popular portuguesa al voltant de la concertina, instrument molt típic i de moda a Portugal i junt de la immigració portuguesa.
El dia 2, dissabte, els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal, han organitzat la segona edició del Festival de Folklore Danses del Món, amb representacions de dansa tradicional de Portugal, Argentina, Principat d’Andorra, Perú i el grup amfitrió. La trobada iniciarà a les 17 hores a la Plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany amb una cercavila per l’avinguda Carlemany fins a la sala del Prat del Roure. A les 18 hores iniciarà el Festival on s’esperen algunes sorpreses a l’escenari on desfilaran més de 150 dansaires en representació de quatre països.
Aquest esdeveniment compta amb el suport del Comú d’Escaldes-Engordany, el suport institucional del Consolat General de Portugal, la col·laboració del Ministeri d’Afers Exteriors de Portugal i el patrocini oficial de Nova Elegance, del Group Nova, entre d’altres empreses col·laboradores.
El Grup de Folklore Casa de Portugal es va fundar l’1 de maig del 1996 i presenta a Andorra la cultura popular portuguesa, així com d’altres iniciatives culturals, exposicions, llibres i mostres gastronòmiques, entre d’altres.