Avui dijous, dia clau per a verificar la posició del Sol durant l’eclipsi solar total del proper 12 d’agost

La jornada d’avui, dijous 30 d’abril, és la data principal per a dur a terme l’assaig general de l’eclipsi solar que tindrà lloc el pròxim 12 d’agost. Aquest fenomen, conegut com a “dies mirall”, permet comprovar exactament la ubicació del Sol durant l’esdeveniment astronòmic de l’estiu gràcies a la simetria de la seva trajectòria respecte al solstici d’estiu.
El moment idoni per a realitzar aquesta comprovació és al voltant de les 20.20 hores. Si l’observació feta avui permet visualitzar el disc solar fins a les 20.30h significarà que es podrà gaudir de totes les fases de l’eclipsi del 12 d’agost. Un aspecte molt rellevant a tenir en compte és el d’assegurar que l’horitzó cap a l’oest estigui totalment net d’obstacles, ja que aquell dia el Sol estarà a només 4 o 5 graus per sobre l’horitzó, a punt d’amagar-se.
En aquest sentit, alguns dels consells clau per a la comprovació sobre el terreny són:
- Identificació d’obstacles: Cal verificar que des del punt escollit no hi hagi edificis, muntanyes o arbres que puguin tapar el Sol en el moment de la veritat.
- Seguretat: En cap cas s’ha de mirar el Sol directament sense ulleres de protecció homologades. Un mètode alternatiu i segur és posar-se d’esquena al Sol: si es veu la pròpia ombra projectada al davant significa que es tindrà visibilitat directa del fenomen.
A Catalunya, per exemple, s’ha desplegat un pla d’accions per a subratllar la dimensió científica, social i cultural del fenomen astronòmic del proper 12 d’agost, amb la planificació d’un seguit d’accions enfocades a l’observació col·lectiva de l’eclipsi. Unes iniciatives transversals que aglutinen aspectes com ara recerca, educació, seguretat i salut, convertint l’eclipsi en una oportunitat extraordinària per a la divulgació científica i la difusió dels valors de la recerca.
El web oficial eclisicatalunya.cat, desenvolupat pel Govern català, recull informació general sobre l’eclipsi, instruccions generals de salut ocular i mobilitat i una agenda d’activitats relacionades amb el fenomen. A més, difon la relació d’una vintena de punts d’observació recomanats per l’Executiu català situats a la franja de totalitat de l’eclipsi, que compleixen els criteris de seguretat i capacitat per a esdevenir ubicacions escaients en base a criteris com ara ser espais amplis, d’accés i mobilitat segurs, amb bones condicions de visibilitat i que vetllin per la protecció del medi natural i la viabilitat logística i de serveis mínims per a grans afluències de públic.
A llard de la jornada, els punts d’observació oficials recomanats pel Govern de Catalunya continuaran fent seguiments tècnics durant aquestes jornades, amb l’objectiu d’ajustar la capacitat d’acollida, validar els espais seleccionats i garantir les millors condicions possibles de seguretat i observació per al dia de l’eclipsi.
Aquestes comprovacions permeten analitzar possibles obstacles visuals, com edificacions, arbrat o relleu, així com determinar les franges horàries òptimes i els recorreguts d’accés més adequats. La informació recollida aquests dies serà clau per a acabar de dimensionar els recursos necessaris, millorar l’organització logística i assegurar una experiència òptima per a la ciutadania i els visitants interessats en seguir aquest fenomen astronòmic excepcional.