La CASS adquirirà una plataforma de millora de la ciberseguretat basada sobre intel·ligència artificial

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El consell d’administració de la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) ha informat dels acords adoptats en la seva sessió d’aquest dimarts. En concret, es tracta de l’aprovació de dues licitacions de concursos públics. D’una banda ha acordat l’adquisició d’una plataforma de millora de la ciberseguretat basada sobre intel·ligència artificial per a dotar la parapública d’una major seguretat digital.

Per altra banda, el consell d’administració de la CASS ha aprovat la compra de material per a renovar dispositius informàtics ja que alguns dels quals disposa han quedat obsolets. Així mateix, permetrà tenir l’estoc necessari per a les noves incorporacions.