La cara amable d’Andorra la Vella

Els joves eventuals que treballaran a l’estiu per al Comú d’Andorra la Vella (Comú)

La temporada d’estiu al Comú d’Andorra la Vella ha començat oficialment avui dilluns, 3 de juliol, amb la incorporació dels joves eventuals que treballaran durant tota la temporada als diferents departaments. Per a escenificar-ho s’ha realitzat la tradicional fotografia de família amb els informadors turístics i de carrer amb el cònsol major, David Astrié, i el conseller de Patrimoni Natural, Gerard Menardia. Aquesta setmana, a més, també començarà l’oferta turística a la parròquia, repetint la fórmula de rutes guiades que ha funcionat força bé en temporades anteriors.

En total, el Comú ha contractat 156 treballadors eventuals per a aquest estiu. Tots ells són residents a la parròquia i tenen entre 16 i 22 anys. Com és habitual, predominen els informadors turístics, de carrer, a més des del Bici Lab Andorra en aquest primer estiu de funcionament del museu.

Estaran treballant des d’aquest dilluns, 3 de juliol, fins a meitat del mes de setembre. Concretament, 19 joves realitzaran les tasques a l’Oficina de turisme, repartits en diferents torns al llarg dels més de dos mesos d’estiu. Pel que fa als informadors de carrer, són 38, més joves que exerceixen de responsables de grup, que es dividiran en dos torns. Finalment, són 7 els joves que s’incorporen al Bici Lab Andorra.

El cònsol major ha donat la benvinguda als joves al Centre de Congressos, abans de rebre les formacions prèvies a l’inici de la feina. Astrié els ha encoratjat a aprofitar al màxim l’experiència i els ha recordat que seran la cara visible del Comú per als visitants d’aquest estiu. A més, ha animat a aquells que ja tenen experiència prèvia a guiar i ajudar els companys que s’estrenen en el món laboral aquest any i, sobretot, als més joves, de 16 anys, que suposen gairebé un terç dels treballadors eventuals de l’àrea de Turisme.

A banda del personal de l’àrea de turisme, a partir d’aquest dilluns faran reforç al servei de Medi Ambient 14 joves, repartits en dos torns i dividits entre els quatre equips de feina. Al servei de Social comptaran amb 34 monitors, 19 per al casal del Llamp i 15 a la Ludoteca de Santa Coloma, i a més, al Rusc compten amb 4 treballadors eventuals. Pel que fa al departament d’Esports, s’aniran incorporant al llarg de l’estiu fins a 27 monitors a les escoles esportives, 6 joves faran suport a l’àrea de recepció dels Serradells i, 4 al nou tobogan de la piscina exterior que s’estrenarà demà dimarts, 4 de juliol.





8 itineraris guiats culturals i de natura

En paral·lel, aquesta setmana, a partir del dimecres 5 de juliol i fins a l’1 de setembre, dona el tret de sortida l’oferta turística d’aquest estiu amb els itineraris guitats que ofereix el Comú. En total, es proposen fins a 8 activitats repartides al llarg de la setmana, amb un cost per persona que ronda els 5 i els 12 euros, segons l’activitat. En general, s’ha apostat per repetir la fórmula d’itineraris que ha tingut força èxit els darrers anys, i els turistes podran tornar a gaudir, per exemple, de L’Anton Fiter i Rossell espera una visita, que es farà a l’agost, o La Santa, el Rus i el comte, que es representarà al juliol i a l’agost. Com a novetat aquest any s’ha inclòs una visita al Bici Lab Andorra: la visita al museu es complementa amb una ruta en bicicleta, per a conèixer les escultures urbanes d’arreu de la parròquia. Per a aquesta activitat, així com per la resta, cal reserva prèvia a l’Oficina de turisme.

A més d’aquestes opcions guiades, hi ha l’oferta de recorreguts lliures per a conèixer i potenciar el vessant més natural de la parròquia, com el Camí del Tamarro Andy o els miradors de l’Obaga. Per últim, com a gran novetat turística, totes les nits es realitzaran els dos passis de l’espectacle Aquae et Lumina de les noves fonts del passeig de la Rotonda, a les 22 hores i a les 22.45 hores.