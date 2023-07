3 anys i mig de presó per a l’exdirector d’Ski Art

Exterior de les oficines d’Ski Art

La sentència emesa per la secció quarta de la sala penal de l’Audiència nacional espanyola condemna a qui va ser el CEO d’Ski Art entre el 2011-2015, Diego Vallecillo, a tres anys i mig de presó com a autor d’un delicte continuat d’apropiació indeguda i a la seva dona, María José Yepes, a dos anys de presó per considerar-la còmplice. Ambdós, també hauran de retornar, conjuntament, a la societat afectada un total de 446.204 euros.

Amb la sentència en mà, el fundador de la societat mercantil andorrana Viatges Julio Valeriano (VIJUVA), que operava sota el nom comercial d’Ski Art, Julio Ascarza, dona ja per tancat el que qualifica “el capítol més amarg de la seva trajectòria com a professional del sector turístic”. Ascarza finalitza un procés judicial de cinc anys (2018-2023) que ha acabat donant-li la raó. En aquest sentit, Julio Ascarza manifesta que “els qui han malmès la reputació i imatge d’Ski Art ara han d’assumir el mal que m’han fet” i afegeix que amb la sentència “queda demostrada la meva honorabilitat”.

Tot l’entramat va destapar-se l’hivern del 2014, any en què desapareix d’Andorra i, per tant, d’Ski Art el seu CEO, Diego Vallecillo, que coincideix en el moment en què clients i proveïdors emeten queixes contundents. Fet que va provocar que el fundador de l’empresa, Julio Ascarza, tornés cap a Andorra procedent de Mèxic, on es trobava des del 2011 per a obrir-hi mercat. Una vegada Julio Ascarza aterra al país es posa al capdavant de la crítica situació de l’empresa donant resposta a treballadors, clients i proveïdors i, alhora, és quan descobreix que qui va ser l’home de la seva extrema confiança, durant anys, havia generat un deute proper a 1,8 milions d’euros, xifra que dista molt de la que ha pogut demostrar el fundador d’Ski Art.

En aquell moment, Ski Art, fundada el 1998 per Julio Ascarza, era considerat un dels receptius turístics més potents d’Andorra. La majoria d’hotels i empreses del sector turístic del país operaven amb Ski Art que s’havia fet un nom gràcies a la professionalitat de tot l’equip que treballava a l’entitat i guanyat una gran reputació avalada per clients, com ara, Viatges el Corte Inglès, Viatges Marsans i VKO Travel, entre d’altres.





L’operativa de Diego Vallecillo i María José Yepes

“L’autor i únic responsable de la fallida” d’Ski Art, Diego Vallecillo entra a treballar al receptiu turístic el 2004 i després de guanyar-se la confiança del fundador d’Ski Art, Julio Ascarza, aquest li acaba venent el 49% de les accions de la societat mercantil VIJUVA. Fet que, alhora, també el nomenava com a administrador únic operatiu d’Ski Art. Això va permetre que Diego Vallecillo quedés al capdavant de l’entitat mentre que Julio Ascarza marxava cap a Mèxic a obrir nous negocis. Aquest escenari va ser el que va propiciar que Vallecillo, junt amb la seva dona María José Yepes, comencessin les “seves activitats delictives” sent Ski Art la principal víctima.

Diego Vallecillo va obrir una societat paral·lela amb les mateixes finalitats que Ski Art. Vallecillo va crear “Andorrana i Natura Roquetes” (ANDINARO) abonant un capital de 3.000 euros. Import que va ser sostret dels comptes de la societat “Viatges Julio Valeriano” (SKIART). A més, el condemnat desviava clients d’Ski Art cap a la societat oberta per ell mateix, sent la primera qui es feia càrrec de totes les despeses de la segona.

Diego Vallecillo i la seva dona utilitzaven també les targetes de crèdit de la societat “Viatges Julio Valeriano” per a despeses personals, com ara, el “lloguer d’un apartament a Madrid, reserves i despeses a hotels, lloguer de cotxes, reserva d’un pis a Màlaga, retirada de diners en efectiu amb la targeta d’Ski Art, supermercats, despeses d’aparcaments, bitllets d’avió i tren, despeses informàtiques, despeses a Ikea, òptiques, restaurants i gasolineres per un import de 79.108,23 euros”.

Alhora, i tal com ha pogut quedar demostrat en el judici i recollit en la sentència, María José Yepes disposava d’un compte bancaria de “La Caixa” a l’Estat espanyol on apareixen diferents ingressos realitzats des del compte d’Ski Art, com ara, els pagaments de reserves de clients d’Ski Art que en lloc de quedar ingressats al compte del receptiu andorrà anaven a parar al compte personal de María José Yepes.

En la sentència es recull també que Diego Vallecillo es va “apropiar de les quantitats que els clients d’Ski Art pagaven en la contractació de serveis per mitjà d’un compte associat a Paypal, el cobrament de la qual es feia a través d’un compte o targeta de crèdit propietat del mateix Vallecillo i que ascendia a 17.178,65 euros”.

Aquestes són alguns dels fets provats que queden exposats a la sentència emesa per la secció quarta de la sala penal de l’Audiència nacional espanyola i que tanca un procés judicial de cinc anys.