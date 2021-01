La candidatura a la Unesco de la construcció del coprincipat avança

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la llista indicativa de la UNESCO amb els elements que formaran part de la candidatura ‘Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’. Amb aquesta aprovació la candidatura fa un pas més per arribar a formalitzar la demanda a l’òrgan internacional.

Una llista indicativa és un inventari de béns culturals que cada estat part té la intenció de proposar. Els estats part han d’incloure a la seva llista indicativa tots aquells béns culturals que consideren patrimoni cultural i/o natural d’excepcional valor universal susceptibles d’estar inscrites a la llista del patrimoni mundial.

Els estats part han de presentar llistes provisionals al Centre del Patrimoni Mundial, almenys un any abans de la presentació de qualsevol candidatura. Aquestes llistes no s’han de considerar exhaustives i, per tant, es recomana als estats part que revisin i presentin de nou la seva llista provisional almenys cada deu anys.

Així la llista indicativa, que França i Espanya ja han aprovat, ha quedat configurada de la següent manera:

– Església de Sant Joan de Caselles

– Església de Sant Romà de les Bons

– Església de Sant Martí de la Cortinada

– Església de Sant Climent de Pal

– Casa de la Vall

– Església de Santa Coloma

– Església de Sant Serni de Nagol

– Església de Sant Miquel d’Engolasters

– Zona arqueològica del Roc d’Enclar

– Zona arqueològica de la Roureda de la Margineda

– Castell de Foix

– Conjunt catedralici de la Seu d’Urgell

La propera setmana la Delegació permanent d’Andorra a la UNESCO, formularà oficialment la nova llista indicativa a la seu de l’òrgan internacional.