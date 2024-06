La bellesa que amaga el fons marí

Fa pocs dies que hem entrat, plenament, en la que per a molts és la millor estació de l’any: l’estiu. Aquesta estació, a banda del temps càlid que ofereix, és sinònim també de vacances, de dies més llargs gràcies a la claror, de sortir més a l’exterior per a gaudir de l’oci i l’esbarjo… Estiu és també sinònim de bany, aigua, mar, activitats aquàtiques, etc.

Per totes aquestes raons, des de la secció setmanal del “Naufragant per la xarxa” hem rescatat un vídeo d’uns 10 minuts de durada que ens descobreix les belleses que amaga el fons marí, amb la seva fauna i la seva flora. Són imatges amb alta definició 4K que, a més, van acompanyades d’una música ideal per a relaxar-se. Si estàs treballant i és a tocar de la saturació, fes un parèntesi i gaudeix del vídeo.

Les imatges són del YouTube, del compte Ecología Verde.