La 3a OTSO Trail Dog d’Encamp comença amb exhibicions dels grups canins de Bombers, Banders i la Policia

La tercera edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp començarà aquest dissabte, 15 d’octubre, amb exhibicions dels grups canins dels Bombers, dels Banders i de la Policia d’Andorra. A partir de les 16 hores, els diferents cossos faran demostracions de rescat i d’altres tasques que desenvolupen en el seu dia a dia.

L’espai on tindran lloc totes les activitats i les sortides i arribades de les diferents curses serà la plaça dels Arínsols. La repartició de dorsals es farà també dissabte, de les 16 a les 20 hores.

Inscripcions obertes i welcome pack

Les inscripcions per a participar en la 3a OTSO Trail Dog encara estan obertes i es poden fer a comuencamp.ad. Un euro de la inscripció anirà destinat a l’entitat solidària GosSOS Andorra, que també estarà present a l’esdeveniment amb un estand a la plaça dels Arínsols durant el matí de diumenge. A banda de l’associació, hi haurà un altre estand de venda de productes per a mascotes a càrrec d’un establiment de la parròquia.

La inscripció inclou un welcome pack, el dorsal de la cursa, una samarreta tècnica OTSO i la medalla finisher per als dos corredors de l’equip.

Les inscripcions no inclouen l’assegurança mèdica de la cursa, que tindrà un cost de 5 euros. Només s’acceptarà l’assegurança de Federats a Curses de Muntanya de cada país.

Sortides de les curses i entrega de premis

Pel que fa a les sortides, la de la carrera més llarga, de 21 km, tindrà lloc diumenge, a les 8 hores. La següent serà la de 12 km, a les 9 hores, i la darrera, la de 7 km, a les 10 hores. Abans de les sortides, a les 7.30 hores, hi haurà una veterinària que comprovarà l’estat de tots els gossos. I a partir de les 10 hores, es comptarà amb personal de la Creu Roja que estarà instal·lat a la plaça.

Les curses comptaran amb avituallament líquid i sòlid tant per als humans com per als gossos.

Per a finalitzar l’esdeveniment es farà l’entrega de premis a les 14 hores. Hi haurà una copa per als tres primers de cada cursa en les classificacions masculina i femenina per a cada recorregut (21, 12 i 7 km) i cada categoria (sènior, de 18 a 40 anys, i veterà, a partir de 40 anys). També hi haurà classificacions totals, per carrera, per sexe i per categories.