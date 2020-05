Es reprenen les obres del nou CAP de la Seu d’Urgell

S’han reprès les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell, que s’ubicarà a l’espai dels antics garatges d’Alsina Graells. Els treballs van a càrrec de l’empresa construtora lleitadana Romero Polo.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha felicitat del fet que es pugui reactivar aquest projecte, després de la pausa de les darreres setmanes per evitar l’expansió del coronavirus, perquè aquesta instal·lació serà ara “més important que mai perquè els professionals treballin en les millors condicions i els usuaris tinguin un bon servei”. Per això, el també president de la Fundació Sant Hospital apunta que des de l’àmbit sanitari estan “contents que les obres tornin a estar en marxa”.

Pel que fa al balanç diari del coronavirus a l’àrea del CAP de la Seu, des del centre mèdic urgellenc han informat que aquest dimarts ja han rebut l’alta 19 persones més de les que han estat aïllades als domicilis, amb la qual cosa la xifra total d’altes ja ascendeix a 214. D’aquestes 19 persones, 4 havien estat confirmats com a positius. Així, en pocs dies en nombre de contagis confirmats que estaven aïllats s’ha reduït a la meitat i ha passat de 31 als 16 actuals, d’entre un total de 150 persones (entre elles, 67 sospitosos i 67 sense símptomes) que romanen confinades per motius sanitaris. Un xifra també força inferior als més de 200 que hi havia en seguiment fins la setmana passada.

Mentrestant, el Sant Hospital segueix per desè dia consecutiu sense cap pacient ingressat per complicacions derivades de COVID-19, tot i que ara té dos nous casos aïllats, pendents de resultat.