La 21a edició de l’AIMS tindrà diferents actuacions a l’Alt Urgell

Després de dues edicions condicionades per la pandèmia de la COVID, l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) torna amb força aquest agost. Aquest divendres, dia 5, s’ha pogut gaudir del concert inaugural de la 21a edició del festival al teatre comarcal. En total es programen una quarantena d’actuacions fins al dia 21, en paral·lel a l’Acadèmia, en la qual participen joves talents de 22 països diferents.

La primera parada del festival tindrà lloc a la Seu d’Urgell, aquest mateix dissabte, dia 6 d’agost, a les 20 hores, a la sala Domènech.

Una seixantena de músics actuaran sota la batuta de Kevin Griffiths per a interpretar el primer concert per a piano i orquestra de L. v. Beethoven, amb Seon-hee Myong com a solista; dues obres per a violí solista, que serà Mathilda Dendorfer, una jove de 14 anys que en fa tres que viatja a Solsona cada estiu, i la 4a Simfonia de Beethoven.

Destaca també el Vespre de clàssica i romànic, una cita al castell de Cardona el dijous 11, en la qual debutaran com a solistes alumnes que guanyin el concurs de l’acadèmia, acompanyats per un quintet de professors. Un altre programa en què es podrà escoltar conjuntament professors de vent i de corda serà el que s’interpretarà per partida doble el 13 d’agost a Organyà, a l’església de Santa Maria, a les 20 hores (Alt Urgell) i l’endemà a Moià (Moianès). Aquest serà un dels concerts que l’emissora Catalunya Música ha escollit per a enregistrar.

A banda del concert del dia 13 d’agost, Organyà repetirà el dijous dia 18. En aquest cas, a la plaça de l’Església, a les 21 hores. Així mateix, el festival també tindrà parada a Oliana, el dimecres dia 17, a les 20 hores, al pavelló poliesportiu del poble.

El plat fort del certamen, però, segons l’organització, arribarà el dilluns 15, festiu, a la sala polivalent de Solsona de la mà de l’Orquestra Simfònica de l’AIMS.

Com és habitual, la qualitat musical del festival s’acompanya d’una àmplia proposta per a descobrir espais i paisatges de comarques del Solsonès, Bages, Moianès, Segarra i Alt Urgell.