Sorribes de la Vansa (Alt Urgell) inaugura una exposició de fotografia de Marc Santaeulària

Sorribes de la Vansa, municipi de l’Alt Urgell, inaugurarà aquest dissabte al vespre (20.30 h) l’exposició de la col·lecció fotogràfica de Marc Santaeulària. L’acte tindrà lloc a l’Espai la Vansa i anirà seguit d’un sopar popular casolà i d’un concert de Jordi Rojals, en el marc de la festa major del poble.

Marc Santaeulària, de 26 anys, és fotògraf paisatgístic. Amb el títol ‘La Vall que parla amb la seva Llum’, en aquesta mostra ha volgut plasmar en 10 imatges “el paradís on visc, des d’altes muntanyes a gossos de múixing”. Santaeulària va anar a viure al municipi de la Vansa i Fórnols, des del Solsonès, ara fa tot just dos any i, tot coincidint amb la pandèmia, “sense conèixer ningú i sense feina”, recorda. Però està totalment convençut que volia quedar-s’hi.

Ell mateix explica que li agrada “parlar amb les fotos, amb la llum que elles plasmen”, i assegura que aquesta vall li ha “donat llum” tant a ell com a tothom qui hi ha conegut”.

Aquest joveníssim artista fotogràfic, al que li agrada explorar tota mena de fotografia, però molt centrat en la imatge natural i paisatgística, ja ha editat diverses exposicions i calendaris. Actualment treballa per a l’Associació Valls del Pedraforca, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i diversos ajuntaments i consells comarcals.

El programa d’actes d’aquest cap de setmana a Sorribes de la Vansa també inclou una missa solemne diumenge al migdia, a la plaça de Daniel Camps, seguida d’un aperitiu (13.30 h). Per a cloure la festa, a 2/4 de 7 de la tarda, hi haurà jocs per a la mainada i una xocolatada.