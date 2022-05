La 11a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany aplega més de 3.000 persones

La Cursa Popular Illa Carlemany, organitzada per la secretaria d’Estat d’Esports, ha aplegat aquest diumenge més de 3.000 participants, el que suposa la tercera xifra més alta de corredors des de la creació de la cursa. L’11a edició del certamen s’ha pogut tornar a celebrar amb el format habitual després que els últims dos anys les restriccions a causa de la pandèmia de la COVID-19 n’impedissin la celebració o s’hagués de reformular amb un format diferent.

A la cursa hi ha pres part el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el ministra de Salut, Albert Font, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz. A més, s’ha convidat a l’exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha estat l’encarregat de donar el tret de sortida de la cursa de dos quilòmetres. “Ha estat un dia d’il·lusió, d’esperança i de retorn absolut a la normalitat”, ha expressat Espot en acabar la cursa. El cap de Govern s’ha mostrat molt satisfet per la gran participació perquè “tothom, en la seva justa mesura i dins de les seves capacitats, pot practicar esport perquè fa salut”.

La ministra també s’ha mostrat molt satisfeta per la implicació de tota la ciutadania, que han superat amb escreix les previsions inicials. “Es torna a demostrar que la cursa és una festa social en l’àmbit esportiu que permet complir amb l’objectiu de promocionar l’activitat física i saludable”, ha ressaltat Riva.

Pel que fa al recorregut, s’ha possibilitat poder participar en el tram de 5 quilòmetres o en el de dos 2 quilòmetres, tant per adults com per a infants. La sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany (carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany) i l’arribada al Parc Central d’Andorra la Vella.

Un any més, part de la recaptació de la inscripció es destina a una causa solidària. Enguany s’ha decidit destinar al Fons solidari per l’acollida dels desplaçats a Andorra a causa de la crisi a Ucraïna, establint un import de 2 euros per participant.

A més, la cursa d’enguany ha permès donar ple suport i promoció a la candidatura als Campionats del món d’esquí alpí Andorra 2027 amb la impressió del logotip a la màniga de les samarretes de la cursa i el lliurament a tots els participants d’un obsequi.

El Dia de l’Esport per a Tothom s’emmarca en l’estratègia nacional per a la nutrició, l’esport i la salut aprovada el 2007 pel Govern i té la missió de promoure i protegir la salut fomentant una alimentació saludable i la pràctica regular d’activitat física per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat.

Carabaña i Mourelo , els guanyadors de la cursa

Amb relació als resultats de la cursa, i en la categoria masculina, el guanyador ha estat Nahuel Carabaña, en segona posició ha quedat Carles Gómez, i en tercera posició Franscesc Cardona. En la categoria femenina, Xenia Mourelo ha estat la guanyadora, Maria Cristina Martinez ha quedat en segona posició i Elisabeth Missé ha pujat fins a la tercera posició del podi.