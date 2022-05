El PS inicia dimarts el procés de primàries per escollir candidat o candidata a cap de Govern

El Partit Socialdemòcrata ha aprovat aquest dissabte el reglament i calendari del procés de primàries per escollir al proper candidat o candidata socialdemòcrata a encapçalar la llista nacional per aspirar a cap de Govern.

El Comitè Directiu del partit ha donat el vistiplau al cronograma, que s’inicia el pròxim 17 de maig amb l’obertura del període d’inscripció de les candidatures, el qual finalitzarà dimarts 24 de maig. L’endemà, 25 de maig, es realitzarà el recompte de les inscripcions i des del mateix dia fins a l’1 de juny es procedirà a la recollida de firmes necessàries.

El calendari seguirà el 2 de juny amb l’anàlisi i valoració de les candidatures i, en cas que hi hagi més d’una, començarà la campanya per escollir candidat o candidata, que serà anomenat en una jornada electoral prevista per al 18 de juny o per al 25 del mateix mes en cas d’empat a la primera jornada de votació.

El Comitè Directiu també ha aprofitat la trobada per posar en comú i treballar la proposta dels socialdemòcrates del pla sobre el sistema de pensions de jubilació que s’enviarà dilluns a la Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions.