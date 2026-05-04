Junts per la Seu valora positivament la comissió de seguretat i destaca que les seves propostes “van fent camí”

Junts per la Seu ha valorat positivament la reunió de la comissió municipal de seguretat celebrada aquest dilluns, una trobada que dona compliment als acords assolits en el marc de la negociació dels pressupostos municipals. El grup municipal ha destacat que, en aquesta reunió, s’ha pogut constatar que diverses propostes impulsades per Junts per la Seu comencen a desplegar-se i a donar resultats concrets.
Primeres mesures en marxa
Entre els avenços, Junts per la Seu ha posat en valor:
- L’inici de l’aplicació de la normativa de patinets, una mesura impulsada pel grup municipal, que ja ha comportat sancions per mal ús i el decomís dels primers vehicles per infraccions.
- L’inici de l’increment d’efectius de la Policia Municipal, un reforç que es consolidarà en els propers mesos.
- La incorporació de noves eines legals, com la llei contra la multireincidència, impulsada per Junts al Congrés dels Diputats, que pot contribuir a reduir furts i delictes contra el patrimoni.
“Comencem a veure com propostes que vam posar sobre la taula fa temps es van convertint en actuacions reals”, ha destacat el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega.
Propostes treballades des de fa més d’un any
Junts per la Seu ha recordat que aquestes mesures formen part d’una bateria de propostes per a millorar la seguretat al municipi presentada al gener de 2025, i que fins ara no s’havien desplegat.
“Fa més d’un any que vam presentar un conjunt de mesures concretes per a millorar la seguretat. Avui veiem que el govern ha començat a entendre aquest plantejament i a aplicar-lo”, ha afirmat Fàbrega.
El document amb les propostes es pot consultar a:
https://juntsxlaseu.cat/actualitat/propostes-seguretat/.
Compliment dels acords pressupostaris
La celebració d’aquesta comissió dona compliment als compromisos adquirits en l’acord pressupostari amb Junts per la Seu, que incloïa el seguiment i impuls de polítiques de seguretat.
“Aquest és un exemple clar del que vol dir fer una oposició útil: acordar mesures concretes i fer-ne seguiment perquè es compleixin”, ha remarcat el portaveu.
Nova reunió amb participació d’entitats
Junts per la Seu ha anunciat que el proper mes de setembre se celebrarà una nova reunió de la comissió municipal de seguretat, que ja incorporarà la participació d’entitats i agents socials, tal com havia exigit el grup municipal.
“La seguretat és una qüestió que implica tota la ciutat, i per això vam defensar que les entitats hi tinguessin veu”, ha explicat Fàbrega.
Voluntat i exigència
Finalment, Junts per la Seu ha reiterat la seva voluntat de continuar treballant amb una actitud exigent i constructiva, vetllant pel compliment dels acords i per la millora de la seguretat al municipi.
“Seguirem fent seguiment i exigint resultats. Quan les propostes són bones i s’apliquen, la ciutat ho nota”, ha conclòs Jordi Fàbrega.