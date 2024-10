Junts per la Seu presenta una moció de suport als canvis legislatius per a combatre la multireincidència delictiva

Els jutjats de la Seu d’Urgell (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha presentat una moció per al plenari municipal, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, del proper dilluns, 14 d’octubre, per a donar suport a la proposta de reforma del Codi Penal presentada per Junts per Catalunya i admesa a tràmit al Congrés dels Diputats per a fer front a la multireincidència delictiva. Aquesta moció respon a “l’augment de la inseguretat ciutadana, tant a la Seu d’Urgell com a molts altres punts de Catalunya, provocada per delinqüents reincidents, responsables de furts i altres delictes menor”, indiquen des de la formació nacionalista.

La moció assenyala que “la situació continua empitjorant, malgrat que la reforma del Codi Penal l’any 2022 va permetre la imposició de penes de presó per als reincidents en delictes de furt. Per aquest motiu, insta el Govern Espanyol a introduir reformes més profundes que eliminin la impunitat dels delinqüents habituals, amb mesures com la consideració de la multireincidència com un agreujant i amb l’augment de la plantilla de jutges a Catalunya per a agilitzar els processos judicials, així com la millora dels registres administratius judicials que permeti la seva consulta adient pel sistema judicial i de seguretat”.

Aquesta reforma donaria eines als jutjats i als cossos policials, que “actualment se senten impotents en veure com, a pesar de detencions reiterades d’aquests delinqüents, a les poques hores tornen a estar en llibertat (o, fins i tot, delinquint de nou)”. Junts recorda que “també a la Seu d’Urgell i Castellciutat, darrerament, hem tingut diversos fets delictius, la majoria d’ells per persones multireincidents, que han incrementat la sensació d’inseguretat entre els veïns, veïnes i comerciants de la ciutat”.

En paraules del portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega: “No podem permetre que un grup reduït de persones continuï actuant amb impunitat, afectant la seguretat dels nostres ciutadans i ciutadanes. Els canvis legislatius que reclamem són necessaris per a protegir la ciutadania i garantir un sistema de justícia més àgil i eficaç. La ciutadania ens reclama solucions, i és el nostre deure respondre amb accions concretes.” “Per això, esperem el suport de la resta de grups municipals, o com a mínim de Compromís per la Seu, donat que el PSOE va votar a favor de la tramitació al Congrés d’aquesta proposta presentada per Junts”, ha reblat Fàbrega.

Junts per la Seu recorda que “des de l’Ajuntament es pot actuar per a fer front a la multireincidència en diversos camps, com augmentar els efectius policials disponibles, com venim reclamant des de fa mesos, o també fent partícips als grups municipals de la informació i la cerca de solucions a partir de la Comissió Municipal de Seguretat, que també instem a convocar”. La moció que presenta Junts per la Seu pretén activar l’altra via que té l’Ajuntament per a actuar en aquesta matèria, la del suport polític. “Creiem que cal actuar en tots els flancs possibles per a millorar aquesta problemàtica”, ha conclòs Fàbrega.