Es presenta el Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell

Cartell anunciant la presentació del Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell

Aquest dissabte vinent, 12 d’octubre, es farà a la Seu d’Urgell la presentació del Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell, una nova organització que neix amb l’objectiu de denunciar l’especulació en matèria d’habitatge. Durant l’acte, que tindrà lloc a les dotze del migdia a la Sala de la Immaculada, es presentaran les dades extretes d’una enquesta sobre la situació del lloguer a la comarca alturgellenca, que el mateix col·lectiu va llençar durant la primavera.

La xerrada comptarà amb tres blocs. En primer lloc es tractarà sobre la problemàtica de l’habitatge al Pirineu, a través d’un portaveu de la plataforma Pirineu Viu. També s’exposaran exemples de victòries en el moviment per l’habitatge, amb la participació de membres del Sindicat de Llogaters i Llogateres. Finalment, els integrants del nou sindicat parlaran de la necessitat de crear l’organització a l’Alt Urgell.

El col·lectiu neix en un moment en què la crisi de l’accés a l’habitatge afecta de ple el Pirineu i, concretament, l’Alt Urgell. En aquest sentit, la seva posada en marxa s’ha donat a conèixer a través d’un vídeo a les xarxes socials on es mostren diferents racons de la comarca sense activitat i on s’alerta que els preus del lloguer cada vegada són més elevats, que manca oferta i que el jovent es veu obligat a marxar, entre d’altres conseqüències. Així, el Sindicat pretén ser una veu per a dir prou a l’especulació i des d’on es pretén lluitar perquè les cases siguin per a la gent del territori i no per a destinar-les a usos turístics o a fer diners aprofitant l’augment de preus que es viu a Andorra.





Contra la turistificació massiva i l’especulació immobiliària

El Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell neix també en un context de naixement d’altres organitzacions al territori com Pirineu Viu, que fa uns dies es va presentar com una coordinadora formada per una trentena de col·lectius de l’Alt Urgell, Andorra, Solsonès, Berguedà i Ripollès i des d’on s’ha anunciat una mobilització el 6 de desembre, a la Seu d’Urgell, “per a combatre els efectes de la turistificació massiva i l’especulació immobiliària”.