Junts per la Seu denuncia el menyteniment del Pirineu en els exàmens de conduir i exigeix el reforç immediat del servei a la Seu d’Urgell

Junts per la Seu presentarà, aquest dilluns,11 de maig, al plenari municipal una moció per a denunciar el greuge territorial que pateixen els alumnes del Pirineu i el Solsonès arran de la nova prova pilot impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a intentar reduir el col·lapse dels exàmens pràctics per al carnet de conduir.
La mesura anunciada fa uns dies per la DGT consisteix en fer exàmens pràctics els dissabtes, però exclusivament a la ciutat de Lleida, obligant els alumnes de la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell, la Cerdanya i altres comarques pirinenques i prepirinenques a fer desplaçaments de fins a dues hores per a examinar-se, sovint en circuits i entorns on no han pogut practicar prèviament.
Des de Junts per la Seu es considera “inadmissible” que, davant un problema estructural com la manca d’examinadors i els retards acumulats de mesos, la resposta de l’Estat espanyol torni a passar per centralitzar serveis i perjudicar el Pirineu.
La formació recorda que la Seu d’Urgell ha estat històricament un punt de referència per als exàmens de conduir, donant servei als estudiants de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès, i evitant desplaçaments innecessaris a centenars de joves i famílies. En aquests moments els centres d’aquestes tres comarques tenen una xifra rècord de 444 alumnes, molts d’ells pendents de poder fer l’examen pràctic. Junts per la Seu també destaca l’esforç que ha fet l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que fins i tot va assumir darrerament prop de 25.000 euros per a digitalitzar l’aula d’exàmens teòrics, una competència que correspon a l’Estat i de la qual encara no se n’ha retornat l’import.
Junts per la Seu lamenta que, malgrat aquesta voluntat de col·laboració institucional i l’esforç del mateix sector de les autoescoles, el territori continuï sent ignorat per la DGT i pel Govern de l’Estat.
La moció reclama un reforç immediat dels exàmens pràctics a la Seu d’Urgell, amb més examinadors i més convocatòries, així com que qualsevol mesura extraordinària per a reduir les llistes d’espera es desplegui també de manera descentralitzada al Pirineu.
El text també reprova el Subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, per la manca de sensibilitat cap al Pirineu en la gestió d’aquesta problemàtica.
“Quan hi ha dificultats, sempre acabem pagant els mateixos. En lloc de reforçar els serveis al territori, ens obliguen a marxar fora i a competir en desigualtat de condicions. Això és un nou exemple del centralisme que pateix el Pirineu”, denuncia el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega.
La formació defensa que garantir serveis públics de proximitat és essencial per a assegurar la igualtat d’oportunitats i combatre el desequilibri territorial que pateix el Pirineu.
Text íntegra de la moció presentada:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Seu d’Urgell ha estat històricament un punt de referència per a la realització d’exàmens del permís de conduir, tant teòrics com pràctics, donant servei a la ciutadania de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pirineu i part del Solsonès, i evitant desplaçaments llargs que dificulten l’accés a aquest servei públic essencial.
Aquest model de proximitat ha estat possible gràcies a la col·laboració constant de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la Direcció General de Trànsit (DGT), arribant fins i tot a assumir costos econòmics que no són de la seva competència, com va ser la recent inversió de prop de 25.000 € per a la digitalització de l’aula d’exàmens teòrics, tal com es va denunciar -i es aprovar exigir-ne el seu rescabalament per unanimitat- en aquest plenari el desembre de 2025.
A aquesta voluntat institucional s’hi suma també la implicació directa del sector de les autoescoles, que històricament han col·laborat amb la DGT per a garantir la continuïtat del servei al territori. En alguns casos, com a la Pobla de Segur, han estat les pròpies autoescoles qui han assumit el cost de la digitalització de les aules per a poder continuar fent els exàmens teòrics, evidenciant fins a quin punt el territori ha suplert mancances que corresponen a l’Administració General de l’Estat.
Malgrat aquest esforç institucional de les administracions del territori i del sector, la realitat actual és que el sistema d’exàmens de conduir pateix un col·lapse estructural, amb retards acumulats de mesos que afecten greument alumnes, autoescoles i sectors econòmics que necessiten conductors.
Davant d’aquesta situació, la DGT ha anunciat una prova pilot per a reduir l’endarreriment, basada en la realització d’exàmens pràctics en dissabte. No obstant això, aquesta mesura presenta greus deficiències que evidencien, una vegada més, el menysteniment del territori pirinenc:
- Centralitza tots els exàmens a la ciutat de Lleida, obligant alumnes del Pirineu i del Solsonès a desplaçar-se fins a dues hores per a examinar-se, sovint en un entorn on no han realitzat cap pràctica.
- Genera una clara desigualtat territorial, situant els alumnes del Pirineu en inferioritat de condicions respecte als de l’àrea urbana.
- Limita la mesura únicament al permís B (cotxe), deixant fora altres permisos com motocicletes o vehicles professionals, en un moment de manca de conductors, i amb alumnes interessats en aquesta sortida laboral pendent d’uns exàmens que no arriben.
- S’ha comunicat amb un marge absolutament insuficient, just abans d’un cap de setmana llarg, impedint una mínima planificació per part de les autoescoles i els alumnes.
Aquesta actuació, lluny de resoldre el problema estructural, esdevé una solució improvisada i parcial que no aborda la manca d’examinadors ni la necessitat d’un model territorial equilibrat i estable.
Resulta especialment greu que aquesta decisió es prengui sense tenir en compte municipis com la Seu d’Urgell, que han demostrat reiteradament la seva voluntat de col·laboració amb la DGT, fins i tot assumint responsabilitats que corresponen a l’Estat.
Quan hi ha un problema, en lloc de reforçar els serveis al territori, se’ns torna a ignorar, obligant la ciutadania a desplaçar-se i a competir en condicions desfavorables, trencant el principi d’igualtat d’oportunitats.
És imprescindible un canvi de rumb que aposti per solucions estructurals, reforçant el servei allà on ja existeix i garantint un accés equitatiu per a tota la ciutadania.
Per tot l’exposat, el grup municipal de Junts per la Seu presenta al plenari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell els següents:
ACORDS
- Denunciar el greuge territorial que suposa la prova pilot d’exàmens en dissabte centralitzada a Lleida, que perjudica greument els alumnes del Pirineu i el Solsonès, obligant-los a desplaçaments llargs i a examinar-se en inferioritat de condicions.
- Exigir a la Direcció General de Trànsit i al Govern de l’Estat el reforç immediat dels exàmens pràctics de conduir a la Seu d’Urgell, amb més examinadors i més convocatòries, per a reduir el col·lapse actual, incloent totes les modalitats de permisos.
- Reclamar que qualsevol mesura extraordinària per a reduir l’endarreriment es desplegui de manera descentralitzada, garantint que municipis com la Seu d’Urgell també en siguin beneficiaris.
- Reiterar la demanda de retorn a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell dels recursos econòmics destinats a la digitalització de l’aula d’exàmens, tal com es va aprovar per unanimitat en el plenari del desembre de 2025 i que, a dia d’avui, no consta que s’hagi fet efectiva.
- Reprovar el Subdelegat del Govern a Lleida, Sr. José Crespín, per la manca de sensibilitat i el menysteniment cap a la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i el conjunt del Pirineu, en la gestió d’aquest problema.
- Donar trasllat d’aquesta moció a la Direcció General de Trànsit, al Ministeri de l’Interior, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, i a les associacions d’autoescoles del territori.