ACEA impulsa una campanya de sensibilització per a fer entendre que “sense gluten” vol dir sense gluten, sense traces i sense contaminació creuada

L’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) impulsa aquest mes de maig una campanya de sensibilització per a visibilitzar la malaltia celíaca i recordar una idea clau: per a una persona celiaca, “sense gluten” vol dir sense gluten, sense traces i sense contaminació creuada. La campanya neix de la necessitat de combatre la banalització que sovint envolta la celiaquia i, especialment, missatges com “per una mica no passa res” o la percepció que una possible traça és un detall menor. Per a una persona celíaca, però, la seguretat alimentària no és una qüestió flexible: si hi ha dubte, no és una opció.
Tot i afectar entre l’1% i el 2% de la població, es calcula que fins al 75% de les persones celíaques no estan diagnosticades. A aquesta realitat s’hi suma un altre problema: la contaminació creuada, que fa que moltes persones s’exposin al gluten de manera involuntària en el seu dia a dia.
Per aquest motiu, ACEA insisteix que “sense gluten” no admet matisos: ha de ser sense traces ni contaminació.
Amb aquesta iniciativa, ACEA vol contribuir a millorar la comprensió social d’una realitat que encara avui sovint és mal entesa, invisibilitzada o reduïda erròniament a una moda o a una preferència alimentària.
Una campanya al carrer, en l’espai públic i en digital
La campanya combinarà diferents accions de sensibilització al llarg del mes de maig. D’una banda, hi haurà presència de publicitat exterior del 4 al 25 de maig, amb missatges breus i d’impacte orientats a fer reflexionar la ciutadania sobre la importància real de les traces i de la contaminació creuada.
D’altra banda, l’acció central de la campanya tindrà lloc del 15 al 17 de maig, coincidint amb el cap de setmana del Dia Internacional de la Celiaquia, que se celebra el 16 de maig. Durant aquests dies, ACEA impulsarà una activació al carrer pensada per a generar interacció, reflexió i sensibilització directa amb la població.
La campanya es reforçarà també amb contingut digital i difusió pública, amb l’objectiu d’ampliar-ne l’abast i fer arribar el missatge a un públic més ampli.
Fer entendre una realitat quotidiana
La proposta de campanya parteix d’una idea central: fer sentir el dubte. És a dir, ajudar a comprendre què representa, en el dia a dia, no poder confiar plenament en allò que es menja i haver de valorar constantment si un producte és realment segur o no.
A través d’aquest enfocament, ACEA vol traslladar a la ciutadania una realitat que moltes persones celíaques viuen cada dia: haver d’evitar no només el gluten visible, sinó també les traces i la contaminació creuada, sense tenir certesa sobre la seguretat d’un aliment.
Missatges clau de la campanya
Entre els principals missatges de la campanya destaquen:
• Només una mica també fa mal
• Si hi ha dubte, no és una opció
• Sense gluten vol dir sense traces
• Per a tu és poc. Per a nosaltres és massa
• Les traces sí importen
• No és una moda. És una malaltia
Una iniciativa de salut, sensibilització i comunitat
Amb aquesta acció, l’ACEA reforça la seva tasca de sensibilització i de defensa de les necessitats del col·lectiu celíac a Andorra, i fa una crida a construir una societat més informada, més conscient i més segura per a totes les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
La campanya també vol posar en valor la importància de la informació, la responsabilitat compartida i la comprensió social com a elements essencials per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques i de les seves famílies.
Sobre l’ACEA
L’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques i de les seves famílies. L’entitat impulsa accions de suport, formació i sensibilització, i promou entorns més segurs i informats en àmbits com la salut, l’educació i la restauració.