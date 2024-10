José Crespín es reuneix amb la delegada territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i visita Casa Badia a Tremp

Sílvia Romero i José Crespin (Subdelegació del Govern espanyol a Lleida)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat avui dimarts a Tremp on ha mantingut una trobada institucional amb la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero. Es tracta de la primera presa de contacte entre tots dos representants institucionals des que Romero va ser nomenada en el càrrec a principis del passat mes de setembre.

Entre les qüestions abordades en la reunió de treball, tant el subdelegat com la delegada territorial a l’Alt Pirineu i Aran han coincidit en la necessitat de millorar les infraestructures viàries i els serveis públics d’atenció als ciutadans com a via, tal com ha explicat José Crespín, “per a contribuir a desplegar les polítiques que permetin fixar població i impulsar la cohesió en el territori a través de les infraestructures, els serveis i els equipaments”.

Crespín i Romero s’han emplaçat a col·laborar i “treballar plegats entre totes dues institucions en tots aquells projectes i iniciatives que ho requereixen pel bé del conjunt del territori”.

En el seu desplaçament a Tremp, José Crespín ha visitat també Casa Badia de Tremp, xarcuteria acreditada com a Empresa Artesanal Alimentària amb més de 50 anys d’experiència i especialitzada en l’elaboració i venda d’embotits típicament pallaresos. El subdelegat ha visitat l’obrador que tenen al municipi i on elaboren la majoria dels seus embotits i productes. Acompanyat per Jaume Badia, Mestre Artesà Alimentari, ha conegut la trajectòria d’aquesta xarcuteria emblemàtica del Pallars Jussà, així com el procés d’elaboració artesanal de productes típics de la comarca com la girella, el xolís, els gossets o l’allioli de codony.