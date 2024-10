Rècord d’estudiants de l’UdA que fan intercanvi a l’estranger

Foto d’una trobada dels estudiants que van fer mobilitat el curs passat (UdA)

L’inici del curs 2024-2025 ha estat marcat per una nova embranzida a la internacionalització de la Universitat d’Andorra (UdA), amb 9 estudiants que han començat els seus estudis de 2n o 3r curs a l’estranger en el marc de l’àmplia oferta de mobilitat acadèmica que se’ls ofereix des del Servei de Programes Internacionals de l’UdA.

Concretament, es tracta d’estudiants de diferents bàtxelors que actualment es troben a universitats de Canadà, Finlàndia, Xipre, Portugal, França i Espanya. Els 9 estudiants sortints d’aquest semestre s’afegeixen als 12 en total que van realitzar les seves estades de mobilitat el curs passat (sumant els dos semestres), doblant ja aleshores les magnituds del període anterior.

La Universitat d’Andorra promou la mobilitat internacional de manera bidireccional, és a dir, potencia que els estudiants puguin fer estudis o estades a l’estranger, i al mateix temps promou la captació d’estudiants d’universitats estrangeres que vulguin cursar un semestre a Andorra. Per això, té signats convenis acadèmics amb una cinquantena d’universitats de països d’arreu del món que permeten intercanvis tant en un sentit com en l’altre.

Els estudiants disposen de 320 places de mobilitat repartides de la següent manera: 12 a Àfrica, 119 a Amèrica, 35 a Àsia i 154 a Europa. A més, per a facilitar al màxim que els estudiants de l’UdA puguin viure l’experiència de cursar un semestre en una altra universitat, s’atorguen cada any ajuts a la mobilitat. S’aposta, a més, per la internacionalització a casa, promovent experiències d’intercanvi acadèmic en línia i altres activitats dins de l’UdA.

A banda dels estudiants, l’UdA també promou la mobilitat internacional del personal dins la mateixa xarxa d’universitats sòcies. En els darrers 10 anys, l’UdA ha acollit 25 estades de mobilitat de personal provinent principalment d’universitats de la Xarxa Vives. Des de l’any 2022, els membres del personal també gaudeixen d’ajuts per a fer estades curtes a l’estranger i des d’aleshores s’han fet mobilitats a universitats de Lleida, Montpeller, Perpinyà, San Marino, Liechtenstein, Cranbrook (Canadà) i Sàsser (Itàlia).