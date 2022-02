Jornades de portes obertes dels centres educatius de la Seu d’Urgell

Tots els centres educatius de la Seu d’Urgell han programat la seva respectiva jornada de portes obertes prèvia al procés de preinscripció i matrícula per al curs 2022-2023.

Novament aquestes jornades tindran lloc a través de sessions telemàtiques o visites presencials, sempre amb reserva prèvia. També es recomana visitar els webs dels centres per informar-se del procés de reserva prèvia en cada cas.

L’objectiu de les jornades de portes obertes, així com les trobades i les visites als centres, és donar a conèixer a les famílies urgellenques el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

Segon cicle d’educació infantil i primària

Les escoles Mn. Albert Vives i Pau Claris organitzen pel dissabte 5 de marçla seves jornades de portes obertes, però cal demanar cita prèvia.

Per a poder visitar l’escola Castell-Ciutat cal trucar prèviament al centre per demanar dia i hora.

ESO, Batxillerat, BatxiBac i Cicles Formatius

L’Institut Joan Brudieu organitza la seva jornada de portes obertes d’ESO el dimarts 8 de març per tal de presentar el centre i donar a conèixer les característiques pròpies dels estudis de Secundària Obligatòria tant en l’aspecte curricular com en l’organitzatiu a tots els pares i mares que estiguin interessats a matricular-hi els seus fills.

Enguany, la jornada de portes obertes constarà d’una reunió informativa que es realitzarà de manera telemàtica el dimarts 8 de març de 2022 a les set de la tarda. Per accedir-hi cal registrar-se omplint el formulari d’inscripció, abans de les 23:59 hores del dilluns 7 de març. Al llarg del mateix dia 8 de març s’enviarà a les persones interessades un correu electrònic amb l’enllaç a la reunió informativa.

Per la seva part, l’Institut La Valira ha organitzat dues visites presencials, amb cita prèvia, els dies 7 i 9 de març, de sis de la tarda a vuit del vespre. Cal trucar o enviar correu per demanar cita prèvia.

Pel que fa al Col·legi La Salle, per educació infantil, primària i ESO la jornada de porters obertes se celebrarà el dissabte 5 de març, mentre que per als cicles formatius ho farà el dissabte 2 d’abril, de deu del matí a una del migdia. En tots els casos, però, cal trucar o enviar correu per demanar cita prèvia.

Preinscripció

Segons l’avançament de les dates de la preinscripció publicat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web, la presentació de sol·licituds per educació infantil (3-6 anys) i educació primària serà del 7 al 21 de març. Per Educació Secundària Obligatòria (ESO) serà del 9 al 21 de març.

Les sol·licituds de preinscripció per a Batxillerat s’hauran de presentar entre el 20 i el 26 d’abril.

Pels cicles de formació professional de grau mitjà, amb la voluntat de garantir l’accés a la formació de l’alumnat que es troba cursant encara l’ESO o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la següent manera:

Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que curs quart d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril.

Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig.

Respecte als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, la preinscripció serà del 17 al 23 de maig, mentre que pels de grau superior tindrà lloc del 25 al 31 de maig.

Respecte als ensenyaments esportius, el primer període de presentació de sol·licituds tindrà lloc del 2 al 23 de maig.

D’altra banda, tothom que ho vulgui, pot adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), situada a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, per informar-se tant dels diferents centres educatius de la ciutat, així com de tot el procés de preinscripció, com per demanar suport al tràmit. Cal demanar cita prèvia trucant al 973 35 00 10 o enviant un correu electrònic a educacio@aj-laseu.cat