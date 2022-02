Un parc de gairebé 3.000 metres quadrats enllaçarà el Passeig del riu i l’avinguda Santa Coloma

L’avinguda Santa Coloma, a l’altura del número 93, tindrà a partir d’aquest estiu un nou parc de prop de 3.000 metres quadrats. L’equipament, al límit d’Andorra la Vella i Santa Coloma, es dirà ‘Santa Coloma Parc’ perquè s’hi podrà accedir tant des de l’avinguda Santa Coloma com des del passeig del riu. El parc quedarà integrat a la zona del tartan al llarg d’uns 50 metres lineals, ben a prop dels camps de futbol de la Borda Mateu. D’aquesta manera es facilitarà que els corredors i vianants tinguin un parc totalment obert i integrat al passeig habilitat com a zona de repòs.

El ‘Santa Coloma Parc’ oferirà una zona àmplia d’espai verds, una àrea arbrada i espais de joc per als infants i joves. Aquesta darrera inclourà un espai per poder practicar parkour i una tirolina, com a resposta a una demanda del Consell d’infants d’Andorra la Vella. També tindrà una zona de lavabos.

El projecte, que aquest dilluns han presentat els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, completarà el circuit de parcs verds entre el Parc Central d’Andorra la Vella i el de la Serradora a Santa Coloma. Aquesta setmana sortiran els treballs a concurs públic, amb l’objectiu que el nou parc sigui una realitat aquest estiu.

El projecte posa en relleu l’esforç del Comú per fer d’Andorra la Vella una parròquia sostenible i per a les persones amb accions que fomenten els hàbits saludables, espais de lleure, més zones verdes i espais per al passeig. En aquest sentit, cal esmentar que un cop realitzat el nou parc, Andorra la Vella haurà ampliat en els darrers anys gairebé un 30% la superfície verda i de lleure amb equipaments públics.