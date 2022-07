Jornada de voluntariat d’Unicef Andorra

Aquest proper dijous, dia 21 de juliol, Unicef Andorra organitza la primera Jornada de formació per al nou voluntariat post pandèmia. La Jornada, oberta a tota persona interessada en conèixer de més a prop l’entitat i les formes de col·laboració es realitzarà a l’Ingeni Coworking Onix, a partir de les 19.00h.

Per a assistir cal inscriure’s a info@unicef.ad, ja que hi ha un límit de places. Es farà una presentació de la història de l’entitat, els projectes actius tant nacionals com internacionals, les formes de col·laborar i als assistents se’ls convidarà a treballar cooperativament en diferents reptes.