Instal·len senyals als accessos a Castellciutat per a evitar-hi l’entrada de vehicles de grans dimensions

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha instal·lat aquest mes dos rètols, amb fons groc fluorescent, als dos accessos al poble de Castellciutat per a advertir de la prohibició de pas de determinats vehicles de grans dimensions. Els senyals, més visibles que els que hi havien fins ara, tenen com a objectiu evitar que s’hi apropin mitjans de transport als quals després els resulta impossible travessar el nucli, per les dimensions reduïdes dels seus carrers, fins i tot els principals.

Els nous avisos s’han col·locat a l’entrada nord de la vila -a la rotonda de l’Hotel El Castell- i al tram final del carrer de Sant Ermengol, a l’Horta del Valira. Aquest vial connecta amb el pont sobre el riu Valira i amb el Camí de la Seu, just on comença Castellciutat.

Al capdamunt s’hi pot llegir ‘Atenció. Accés a nucli urbà de Castellciutat’. I a sota, s’hi assenyala clarament la prohibició d’accés a camions, autocars convencionals, autocaravanes i rulots.

Fins ara, en aquests punts hi havia dos senyals que advertien dels límits d’altura i amplada dels carrers, que ja indicaven la prohibició d’accés als qui superessin aquestes dimensions. El límit és, concretament, de tot just 2,50 metres d’alt i 2,40 metres d’ampla. Tampoc no s’hi permet l’entrada de camions de més de 3.500 kg de pes.

No obstant això, el cert és que molts conductors no se n’adonaven d’aquest avís -o bé no hi feien cas- i quan arribaven al nucli urbà de Castellcitat es veien obligats a girar cua i fer complicades maniobres de marxa enrere, per poder seguir amb la seva ruta, ja fos tornant a la Seu o bé reincorporant-se a la carretera N-260. Això inclou tant vehicles amb matrícula estrangera com amb placa estatal.

Per això, ara s’ha instal·lat aquests rètols més explícits, mentre que els senyals que hi havia fins ara s’han posat just a l’inici del poble, com a recordatori dels límits de dimensió i pes.

El vicealcalde de la Seu i regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Fàbrega, ha explicat que actualment, en molts casos, aquest problema es deu a que els conductors de vehicles pesants només segueixen les indicacions del seu sistema de navegació amb GPS i no fan cas de l’advertència.

Per això, Fàbrega espera que amb la nova mesura “ara tothom se n’adoni i ho respecti”. Alhora, ha agraït la col·laboració dels veïns per a ajudar a detectar problemàtiques com aquesta i “treballar plegats per a millorar el poble”.

Més millores en la senyalització

Aquesta novetat se suma a la recent reposició del rètol topogràfic d’entrada a Castellciutat, enfront del pont vell, que havia estat víctima d’un acte vandàlic i ara torna a presentar el seu aspecte habitual.

A més a més, aquesta setmana passada l’Ajuntament ha anunciat que properament s’instal·larà un pas de vianants a la carretera N-260, a l’entrada oest del poble, acompanyat de senyals i un semàfor per tal que els vehicles hi respectin el límit de velocitat d’aquell punt, que és de 50 km/h. Aquesta és una llarga reivindicació dels veïns, per a garantir-hi la seguretat dels vianants, que ara es farà realitat.