Jordi Fàbrega, escollit cap de llista de Junts per la Seu d’Urgell a les eleccions municipals

Jordi Fàbrega i Sabaté, alcalde de la Seu d’Urgell entre el juny de 2019 i el setembre de 2021 i actual vicealcalde de la ciutat, tornarà a encapçalar la llista de Junts per la Seu per a les eleccions municipals del maig de 2023. Així ho han decidit, per unanimitat, els associats de la formació en el procés d’elecció que s’ha dut a terme.

Fàbrega es presentarà com a candidat a la reelecció aquest dissabte, dia 18 de juny, en un acte en el qual estarà acompanyat per Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i Anna Erra, alcaldessa de Vic. Totes dues són referents municipalistes de Junts per Catalunya i, a més, comparteixen grup amb Fàbrega al Parlament de Catalunya.

L’alcaldable estarà acompanyat pel seu equip municipal i diu que l’acte ha de servir per a explicar la feina feta i, sobretot, els objectius que s’han d’assolir els pròxims anys per a la ciutat de la Seu, ha explicat Fàbrega.

L’acte, sota el lema #laSeudelSí, vol emfatitzar la manera de governar de Junts per la Seu: treballar en positiu i sumant per a fer una ciutat cada dia millor. Se celebrarà el dissabte 18 de juny, a les 18h, al Pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell.