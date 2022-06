Suma’t al Carnet Jove, sessió informativa adreçada a comerços i joves de la Seu d’Urgell

Des de les Àrees de Comerç i de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitzen aquest dijous 16 de juny, a les tres de la tarda, a la sala de plens del Consistori urgellenc la xerrada informativa ‘Tens una botiga/negoci? Suma’t al Carnet Jove’ sobre el Carnet Jove municipal

En aquesta sessió, oberta i gratuïta, intervindran Miguel Gerona i Àngel Oliva de l’Àrea de Carnet Jove de la Direcció de Serveis a la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut, per tal d’involucrar a les empreses i comerços de la ciutat a formar part dels descomptes del carnet jove municipal, oferint descomptes als i les joves que els ajudin a accedir a un munt de serveis i productes per a la seva vida quotidiana. Així, es vol impulsar el carnet com a eina d’emancipació, alhora que es potencia l’ús del comerç local i de proximitat en el dia a dia.

El Carnet Jove és un servei públic consolidat des de fa anys que aplega més de 500.000 joves catalans d’edats compreses entre els 12 i 30 anys. El carnet acompanya els i les joves en el seu desenvolupament personal, i els facilita l’accés a prop de 8.000 avantatges a Catalunya en àmbits molt diversos. També té una dimensió europea, perquè és vàlid en més de 30 països per a més de 6.000.000 de persones joves, que poden gaudir de desenes de milers de descomptes.

Col·laboració amb el Carnet Jove

Col·laborar amb el Carnet Jove es contribueix a millorar la qualitat de vida dels joves a través de l’ampliació de l’oferta d’avantatges de qualitat i proximitat en l’àmbit de la teva activitat econòmica.

El Carnet Jove aporta beneficis notables i no té cap cost addicional al descompte voluntari que el comerç o negoci vulgui aplicar en els seus serveis o productes.

A més, gràcies a la col·laboració amb el Carnet Jove, els comerços gaudiran de publicitat de franc, i podran tenir accés al públic jove fàcilment, a través d’una marca molt reconeguda entre aquest segment.

Per a més informació o entrar a formar part del carnet jove de la Seu d’Urgell cal posar-se en contacte amb: alopez@espaiermengol.cat

Tanmateix, en aquest enllaç que es pot trobar al web de l’Ajuntament urgellenc hi ha més informació detallada: https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/comerc/carnet-jove