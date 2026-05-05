Jocs en català: #ONvasos

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: #ONvasos.
Aquest joc en català, adreçat a infants de 6 a 12 anys, es pot practicar a través d’una app. La seva creació recau en “Mobisfera”. Qui ha dit que reciclar no fos divertit? Ja saps on es reciclen totes les deixalles que generes a casa? Ets prou ràpid a l’hora de decidir a quin contenidor reciclar cada cosa? Què et diuen els colors “verd”, “blau”, “marró”, “groc”,… Amb #ONvasos diverteix-te aprenent a reciclar!
Juga contra el temps, supera’t a tu mateix i aconsegueix acabar els 32 nivells que et proposem amb 3 estrelles! I si has aconseguit una molt bona puntuació, comparteix el record al mur de Facebook, i demostra als teus amics que bo i ràpid ets reciclant! Tens dubtes del contenidor que li correspon a cada deixalla? Accedeix a la guia de reciclatge o aprèn del llistat d’errors comesos durant la partida. Sense adonar-te’n et convertiràs en un ‘reciclador’ ràpid i eficaç! Segur que a partir d’ara et serà més fàcil reciclar de veritat, hi dedicaràs menys temps, i podràs aportar més beneficis a la ciutat on vius!
L’aplicació #ONvasos va ser desenvolupada per l’equip de Mobisfera en el transcurs de l’”App Jam Recicla!” organitzat per l’Ajuntament de Barcelona el juny de 2012. Podeu seguir Mobisfera a través de:
Informació extreta de Plataforma per la llengua